Dünya Haberleri

ABD savaş gemisinde yangın çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 15:33

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri limana demirleyen ABD'ye ait amfibi savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktığı bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliğinin (Kaiho) açıklamasına göre, eyaletin Uruma bölgesindeki White Beach askeri limanına demirleyen ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktı.

Geminin pruvasından duman yükseldiği görülürken, gemi mürettebatı yangına müdahale etti.

Yangında henüz yaralanma bildirilmedi.

Yangının neden ve nasıl çıktığına dair bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 800 personeli bulunan 203 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip gemiye, aynı anda 2 nakliye uçağı iniş ve kalkış yapabiliyor.

