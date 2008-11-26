ABD savaş gemisi Poti limanına demirledi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gürcistan limanlarını ziyaretini sürdüren ABD'nin “BARRY” adlı savaş gemisi, Poti Limanı'na geldi.

“BARRY” kaptanı ve mürettebatının Gürcistan Sahil Güvenlik ve Deniz Komutanlığı tarafından limanda törenle karşılandığı bildirildi. Batum Limanı'nı da ziyaret eden Amerikan savaş gemisi, “dostluk ziyareti” kapsamında Gürcistan'da bulunuyor.



Güney Osetya'daki sorun yüzünden ağustosta çıkan olaylardan bu yana ABD'ye ait beşinci savaş gemisi, Gürcistan limanlarına ziyarette bulunuyor.