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ABD savaş gemileri ziyaret sonrası ilk kez o Boğaz'dan geçti

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#ABD#Tayvan#Çin
ABD savaş gemileri ziyaret sonrası ilk kez o Boğazdan geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 07:00

Amerikan savaş gemileri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bu ay başındaki ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı’ndan geçti.

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ABD Donanması’nın Pasifik’teki 7. Filosu’ndan yapılan açıklamada, “USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı’ndan rutin geçiş yaptığı” belirtildi. Açıklamada, “kruvazör” tipi savaş gemilerinin, “Boğaz’a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı” vurgulandı. Söz konusu geçiş faaliyeti, Pelosi’nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan adasını ziyaretinden bu yana ABD donanmasının Boğaz’daki ilk seyir faaliyeti oldu. Çin ordusu da, gemilerin boğazdan geçişi nedeniyle “teyakkuz durumuna” geçtiğini bildirdi.

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#ABD#Tayvan#Çin

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