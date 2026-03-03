ABD Savaş Bakanı: Bu rejim kesinlikle değişecek

Haberin Devamı

Heghseth, “Bu savaşı biz başlatmadık ama Başkan Trump döneminde biz bitiriyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları tehdit ederseniz, özür dilemeden ve tereddüt etmeden sizi bulup öldürürüz” tehdidinde bulundu.

Gözden Kaçmasın Savaşın Türkiye’de ortaya çıkardığı insan tipleri Haberi görüntüle

ABD’de iran askeri var mı

ABD Savunma Bakanı, “İran, nükleer şantaj emellerine konvansiyonel bir kalkan oluşturmak için güçlü füzeler ve insansız hava araçları üretiyordu. İran, ölümcül silahlar üretiyordu” dedi ve şöyle devam etti: “Bu savaşın şartlarını baştan sona biz belirledik. Hedeflerimiz ütopik değil, gerçekçi. Bu savaş sonsuza kadar sürmeyecek. Ulus ya da demokrasi inşa etme süreci yok. Kazanmak için savaşıyoruz ve zamanımızı ya da canlarımızı boş yere harcamıyoruz. Bu boyuttaki bir savaşta kayıplar olacaktır. Bu savaşı, Başkan Trump’ın seçtiği ‘Önce Amerika’ koşullarına ulaşınca sona erdireceğiz. Hedefimiz belli, nükleer tesisleri yok etmek.” Hegseth, ABD askerinin İran’a ayak basıp basmadığıyla ilgili “Hayır, ama ne yapıp ne yapmayacağımızı tartışmayacağız” yanıtını verdi.