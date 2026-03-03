×
HABERLERDünya Haberleri

ABD Savaş Bakanı: Bu rejim kesinlikle değişecek

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 07:00

ABD Savunma (Savaş) Bakanı Pete Hegseth, dün basın toplantısında İran’a yönelik yaptığı açıklamada “Bu, sözde bir rejim değişikliği savaşı değil ancak şunu söyleyebilirim ki rejim kesinlikle değişecek” ifadesini kullandı.

Heghseth, “Bu savaşı biz başlatmadık ama Başkan Trump döneminde biz bitiriyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları tehdit ederseniz, özür dilemeden ve tereddüt etmeden sizi bulup öldürürüz” tehdidinde bulundu.

ABD’de iran askeri var mı

ABD Savunma Bakanı, “İran, nükleer şantaj emellerine konvansiyonel bir kalkan oluşturmak için güçlü füzeler ve insansız hava araçları üretiyordu. İran, ölümcül silahlar üretiyordu” dedi ve şöyle devam etti: “Bu savaşın şartlarını baştan sona biz belirledik. Hedeflerimiz ütopik değil, gerçekçi. Bu savaş sonsuza kadar sürmeyecek. Ulus ya da demokrasi inşa etme süreci yok. Kazanmak için savaşıyoruz ve zamanımızı ya da canlarımızı boş yere harcamıyoruz. Bu boyuttaki bir savaşta kayıplar olacaktır. Bu savaşı, Başkan Trump’ın seçtiği ‘Önce Amerika’ koşullarına ulaşınca sona erdireceğiz. Hedefimiz belli, nükleer tesisleri yok etmek.” Hegseth, ABD askerinin İran’a ayak basıp basmadığıyla  ilgili “Hayır, ama ne yapıp ne yapmayacağımızı tartışmayacağız” yanıtını verdi.

#ABD#Pete Hegseth#İran

