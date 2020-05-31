ABD savaş alanı gibi! 'Şiddeti sizden öğrendik'

ABD önceki gün en zor gecelerinden birini yaşarken, George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesini protesto etmek için birçok ünlü isim Minneapolis’te bir araya geldi. Aralarında eski NBA oyuncusu Stephen Jackson ve aktör Jamie Foxx’un da bulunduğu tanınmış isimler basın açıklaması yaptı. Konuşmalar sırasında siyahi aktivist Tamika Mallory’nin çıkışı ise büyük ses getirdi. Mallory, sosyal medyada viral olan konuşmasında, “Gençler karşılık veriyorlar, öfkeliler. Yağmacılığı ve şiddeti sizden öğrendik. İnsanlarımızı öldüren tüm polisleri tutuklayın” diyerek yetkililere seslendi.

‘YAĞMACI SİZSİNİZ’

Silah karşıtı, siyahi hakları savunucusu, feminist-aktivist Mallory, binlerce paylaşım alan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Polisleri tutuklayın ve onlara suçlama yöneltin. Sadece Minneapolis’tekileri değil, insanlarımızı öldüren Amerika’nın her yerindeki tüm polisleri suçlayın. Bize yağmalamaktan bahsetmeyin. Yağmacı olan sizlersiniz. Amerika siyah insanları yağmaladı. Buraya ilk geldiklerinde yerlileri yağmaladılar. Yağmacılık sizin yaptığınız bir şey ve biz de sizden öğrendik. Şiddeti sizden öğrendik.”

BİR POLİS ÖLDÜ

Floyd protestoları ABD’nin diğer eyaletlerine de yayılırken, göstericiler ve polis arasındaki şiddet arttı. Floyd’un öldüğü ve olayların ilk başladığı Minneapolis’te sokağa çıkma yasağı getirildi. California’nın Oakland kentindeki gösterilerde yaklaşık 7.500 kişi sokağa döküldü. Yağmacılık olaylarının da kaydedildiği gösterilerde, hükümet binalarını korumakla görevli ve Federal Koruma Hizmetleri’ne bağlı iki polis memuru silahla vuruldu. Polislerden biri yaşamını yitirdi.

TRUMP’TAN ORDUYA ÇAĞRI

ABD’nin Michigan eyaletinde ise göstericilerin bulunduğu kalabalığa arazi aracından açılan ateşte bir kişi öldü. Vurulan kişinin 19 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı. Atlanta’daki CNN binası da yağmacılar tarafından kuşatıldı. Yağmacılar, binayı savunmaya gelen polislerle çatıştı. Brooklyn’deki gösterilerde de New York Polis Merkezi kuşatıldı. ABD Başkanı Donald Trump olayları bastırmak için orduya teyakkuza geçme emri verdi. En son 1992 yılında, Los Angeles’ta 19 yaşındaki bir göstericinin ölümünün ardından Amerikan ordusu ülkedeki toplumsal bir olaya müdahale etmişti.

BEYAZ SARAY ALARMDA

Olaylar başkent Washington’a da sıçradı. Cuma gecesi göstericiler, Trump’ın yaşadığı Beyaz Saray çevresinde toplanarak dış duvarlara tırmanmaya çalıştı, bayrakları yaktı. Trump’ı korumakla yükümlü gizli servis elemanları göstericileri kontrol etmeye çalıştı. Dün tweet atan Trump, “Gizli servis, dün gece Beyaz Saray’da harika bir iş çıkardı. Kendimi daha güvende hissedemezdim. ‘Protestoculara’ istedikleri kadar bağırmaları için izin verdiler. Ancak kim ileri gider ve çizgiyi aşarsa, hemen sertçe yatıştırırlar. (Göstericiler) kendilerine neyin çarptığını anlamazlar.” Trump, kendi destekçilerini de dün akşam için Beyaz Saray’ın önüne çağırdı.

GÖSTERİCİLER MAĞAZALARI YAĞMALADI

ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan gösterilerde, yağma olayları da devam ediyor. Oregon eyaletine bağlı Portland kentindeki göstericiler, kentteki banka şubelerine, Apple ve Louis Vuitton mağazalarına saldırdı. Bazı mağazalar ateşe verilmek istenirken, polis plastik mermi ve gaz bombasıyla göstericilere müdahale etti. Olayların ardından Twitter hesabından açıklama yapan Portland Belediye Başkanı, “Portland, biz bu DEĞİLİZ. Şehrimize zarar verdiğinizde, toplumumuza da zarar veriyorsunuz. Birbirinize şiddet uyguladığınızda, hepimizi incitiyorsunuz. Bu George Floyd’un mirasını nasıl onurlandırır?” diye tepki gösterdi.

O POLİSİ KARISI BOŞUYOR

Amerikalı siyahi George Floyd’un ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve üçüncü derece cinayetle suçlanan polis memuru Derek Chauvin’i yaklaşık 10 yıldır evli olduğu karısı Kellie Chauvin boşama kararı aldı. 2018 yılında Minnesota eyaletinde evli kadınlar için düzenlenmiş güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Kellie Chauvin avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Kellie Chauvin ve ailesinin çok üzgün olduğu, Floyd’un ailesi, sevdikleri ve onun için yas tutanlar için taziyede bulunduğu belirtildi. Henüz çocukken ailesiyle Laos’tan göç ederek ABD’ye yerleşen Chauvin verdiği röportajda eşinin centilmen bir erkek olduğundan bahsetmişti. İkili, Chauvin’in Kellie’nin radyolog olarak çalıştığı hastaneye muayene için gittiği sırada tanışmış ve 2010 yılında evlenmişler.

İKİSİ AYNI KULÜPTE KORUMA OLARAK ÇALIŞMIŞ

Polis memuru Derek Chauvin (44) ile gözaltına alırken ölümüne sebebiyet verdiği siyahi George Floyd’un bir dönem aynı gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Floyd, sahte 20 dolarlık ile sigara almaya çalıştığı ihbarı sonrasında Chauvin tarafından gözaltına alınırken boğazına polisin diziyle baskı uygulaması sonrasında nefessiz kalmış, hastaneye kaldırıldığında ise öldüğü açıklanmıştı. Minneapolis’te eski bir gece kulübü işletmecisi olan Maya Santamaria, Chauvin ve Floyd’un geçen yıla kadar kulüpte güvenlik görevlisi olarak çalıştıklarını, ancak birbirlerini tanıyıp tanımadıklarından emin olmadığını söyledi. Santamaria, daha çok siyahi müşterileri çeken etkinlikler olduğunda Chauvin’in daha agresif bir tutum içine girdiğini de aktardı. 2 metre boyundaki Floyd’u tanıyanlar ise onu ‘centilmen dev’ diye anıyor.