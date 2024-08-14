ABD ‘saldırı yaklaşıyor’ dedi! Gözler yine Tahran’da

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İRAN’ın başkenti Tahran’da Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından iki haftadır devam eden Tahran yönetiminin İsrail’e misillemede bulunacağı ihtimali ABD’den gelen son açıklamayla güçlendi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail ile aynı endişe ve beklentilere sahip olduğunu, İran’ın bu hafta bitmeden saldırabileceğini belirtti. Kirby ayrıca, ABD’nin bölgede askeri kapasitesini arttırdığının altını çizerek her türlü saldırıya hazırlıklı olmaları gerektiğini dile getirdi. “İsrail’in nisan ayında olduğu gibi kendisini korumak zorunda kalmasını istemiyoruz” diye konuşan Kirby, “Ancak iş oraya gelirse İsrail’e kendisini koruması için yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı. İsrail medyası da istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde İran’ın İsrail’e yönelik saldırı hazırlığının son aşamasında olduğunu aktardı.

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İRAN’DAN İTİDAL ÇAĞRISINA TEPKİ

Geri sayım sürerken Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Ortadoğu’daki duruma ilişkin önceki gün ortak bir açıklama yayınlayarak, İran ve müttefiklerine “itidal” çağrısında bulunmasına Tahran’dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, açıklamanın İsrail’in işlediği uluslararası suçlara ve cinayetlere hiç değinmeden küstah bir şekilde İran’dan, egemenliğini ihlal eden bu rejime karşı caydırıcı önlemler almamasını talep ettiğini, siyasi mantıktan yoksun bu çağrının uluslararası hukuk ilkeleriyle çeliştiğini dile getirdi. İranlı yetkili, İsrail hükümetinin cezasız kalması, suç işlemedeki cesaretlerini daha da arttırdığını söyledi

‘SADECE ATEŞKES DURDURUR’

Diğer yandan 15 Ağustos’ta İsrail ve Hamas arasında yeniden başlaması planlanan ateşkes ve rehine takası müzakerelerinin İran’ın muhtemel saldırısını önleyebileceği de belirtildi. Reuters’a konuşan üç üst düzey İranlı yetkili, sadece Gazze’de bir ateşkes anlaşmasının sağlanmasının, İran’ı İsrail’e misilleme yapmaktan alıkoyabileceğini söyledi. Aynı kaynaklar İran’ın da ateşkes görüşmelerine bir temsilci göndermeyi değerlendirdiğini, bunun Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana bir ilk olacağını ifade etti.

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WASHİNGTON’DAN ANKARA’YA ‘DEVREYE GİRİN’ ÇAĞRISI

İran’ı İsrail’e saldırmaktan vazgeçirmek için çağrıların ulaştığı bir diğer durak da Ankara oldu. Arabuluculuk için Türkiye’yi işaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, “İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran’ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve buna Türkiye de dahil” diye konuştu. İstanbul’da uluslararası gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Flake, Türk muhataplarının gerilimin tırmanması için ellerinden geleni yaptığını belirterek, “Olayın tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar” dedi.

Önceki gün de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türk mevkidaşı Hakan Fidan’ı telefonla arayarak, Hamas’ın 15 Ağustos’ta başlaması planlanan müzakere masasına dönmesi için baskı yapmasını istemiş, Bakan Fidan ise Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etmişti.