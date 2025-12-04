×
Dünya Haberleri

ABD, saldırı tipi İHA filosunu Orta Doğu'ya konuşlandırdı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 14:43

ABD Merkez Komutanlığı, ilk tek yönlü saldırı tipi insansız hava aracı filosunu Orta Doğu bölgesine konuşlandırdığını bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA) filosunu konuşlandırdığını ve filonun ‘Akrep Saldırı Görev Gücü’ (TFSS) tarafından kullanılacağını kaydetti.

TFSS gücünün, CENTCOM görev bölgesinde bulunan ‘Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Saldırı Sistemi (LUCAS)’ İHA filo sistemlerini kullanacağı belirtildi. Açıklamada, LUCAS filosunun otonom tasarlandığı ve geniş menzilli olduğu kaydedilerek, İHA'ların mancınık, roket destekli fırlatıcı ve mobil platformlara konuşlandırılabildiği belirtildi.

'CAYDIRICI UNSUR' VURGUSU

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, yaptığı açıklamada, yeni görev gücünün ‘inovasyonun caydırıcı bir unsur olarak kullanılması’ için gerekli koşulları oluşturduğunu ifade etti.

Cooper, “Uzman savaşçılarımızı son teknoloji dron yetenekleriyle daha hızlı donatmak, ABD askeri yeniliğini ve gücünü sergiliyor, kötü niyetli kişileri de caydırıyor” dedi.

