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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 19:30 | Son Güncelleme:

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı: Mutasyonlu koronavirüs ülkemizde olabilir

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ABD Sağlık Bakan Yardımcısı: Mutasyonlu koronavirüs ülkemizde olabilir
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ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.

Giroir, ABC televizyonunda yayımlanan Good Morning America programında, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkede tespit edilen Kovid-19 türü hakkındaki bir soruya Giroir, "Mutasyona uğramış virüsün ABD'de olduğuna dair bir kanıtımız yok ancak küresel temasları hesaba katarak, bu virüs türünün ülkemizde de olabileceğinden şüpheleniyoruz." dedi.

Giroir, "Virüsün yeni türünün daha hızlı yayıldığına dair veriler olsa da hastalığın daha da güçlendiğine dair elimizde kanıtımız yok." ifadesini kullandı.

Ülkedeki aşılama çalışmalarına ilişkin ise Giroir, "Aşıların işe yarayacağına ilişkin güçlü bir inancımız var." diye konuştu.

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