ABD Rusya’yı ikna edemedi... Trump’ın Ukrayna çıkmazı

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RUSYA-Ukrayna savaşında tarafların son dönemde birbirinin alt yapısına indirdikleri yıkıcı darbelerden yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump, tarafları barışa yaklaştırmak için ilk adımı atmaya yine ikna edemedi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin üç gün önce Washington temaslarında gündeme gelmesi beklenen ve ardından Rusya lideri Vladimir Putin’e iletilecek kademeli “Havada ateşkes” planı hayata geçirilemedi.

TRUMP’IN ÇABASI YETMEDİ

Washington’da kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin içeriği iki gün gizli kaldıktan sonra önceki akşam Trump’ın Oval Ofiste gazetecilere yaptığı açıklamayla başarısızlıkla sonuçlandığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, Zelenski ve Putin’e hitap edercesine, “Benim Zelenski ile aram çok iyi. Putin ile de aram çok iyi. İkisine de bu anlamsız savaşı sona erdirmeniz gerek dedim. Zelenski’ye de bu savaşı bitir dedim. Sadece geçtiğimiz ay 25 bin genç insan hayatını kaybetti. Böylesine yüksek can kaybı artık kabul edilemez boyutta. Bitirin. Bu çok kolay” ifadelerini kullandı.

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PUTİN’DEN SAVAŞA DEVAM KARARI

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında birbirine olan nefret, savaşın lokomotifi kalmaya devam ediyor. Rusya lideri Vladimir Putin, ara formül kabul etmediğini belirtti. Trump-Zelenski görüşmesine 24 saat kala sert açıklamalar yaparak 4,5 yıl önce Ukrayna’ya yönelik başlattığı özel askeri harekatın hedecine ulaşmadan bitmeyeceğini ilan etti. Rus lideri tarafından ikinci sert hamle Rusya parlamentosu Duma oturumunda aktarıldı. Milletvekillerine hitap eden Putin, eylül ayında yapılacak seçimle belirlenecek yeni parlamentodan önümüzdeki 3 yıl için savaş bütçesi hazırlamasını istedi.

RUSYA’NIN GELECEĞİ BU SAVAŞA BAĞLI

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitri Medvedev de “Ukrayna’da başlattığımız askeri harekatı kaybedemeyiz. Rusya’nın bütün ülke olarak haritada kalıp kalmayacağı bu savaşın nasıl sonuçlanacağına bağlı” diyerek Moskova’nın geri adım atmayacağını ifade etti.

ZELENSKİ DE BARIŞA YAKIN DEĞİL

Ukrayna lideri Zelenski de Washington’da tekrar “Rusya’nın güç kullanma yoluyla barışa ikna edilmesi söylemine döndü. ABD ile yakın müttefik olduklarını ilan eden Zelenski, “Başkan Trump ile görüşmem çok iyi geçti. Rus saldırılarında kullanılan balistik füzeleri avlayacak Patriot sisteminin avcı füzelerini bizim üretmemiz konusunda anlaştık. Ayrıca Amerikan şirketleriyle insansız araç teknolojilerinde de ortak çalışmalar yaptık” ifadelerini kullandı.

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CEHENNEM YAPTIRIMLARI

ABD’de ani bir şekilde vefat eden senatör Lindsey Graham’ın vasiyeti gibi görülen yaptırımların onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Graham’ın iki yıldır Moskova’ya yönelik hazırladığı “Cehennem yaptırımları” yasa tasarısı, Senato’daki ilk görüşmede 100 senatörün 80 oyunu alarak gündeme alındı. Böylece önümüzdeki hafta Senato’daki genel oylamadan geçmesi halinde eylül sonunda Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak yasallaşmasının yolu açıldı.

TABUTA SON ÇİVİ

Yasa tasarısı, durma noktasına gelen Rus ekonomisinin tabutuna son çivinin çakılması anlamına geliyor. Başkan Trump’a bu yasayı istediği zaman uygulama hakkı veren yasa tasarısına göre ABD, Rus mallarına yüzde 500 vergi uygulayacak. Rusya’dan petrol ve doğalgaz satın alan ülkelere ise artçı yaptırım olarak yüzde 100 vergi öngörülüyor. Graham tasarısının yasallaşması durumunda Rusya’dan enerji kaynakları temin eden Çin ile Hindistan’ın etkilenmesi bekleniyor.

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‘ABD BİNDİĞİ DALI KESER’

Tasarıya Rusya’nın tepki vermesi gecikmedi. Rusya’nın Washington Büyükelçiliği “ABD bindiği dalı kesiyor” derken, “ABD’nin İran ile devam eden ihtilafı dünya enerji piyasalarını son derece olumsuz etkilediği sırada Graham yasasının kabul edilerek uygulanması Rusya’dan ziyade ABD’ye büyük zarar verecek. Rusya yaptırımlar altında yaşamaya alışık. Acaba Amerika halkı astronomik artış kaydedecek benzin fiyatlarına tepkisi ne olacak” ifadelerine yer verildi.

MOSKOVA-KİEV HATTINDA MİSİLLEME YARIŞI

ABD’nin denemesine rağmen Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanamayınca önceki gece taraflar birbirine yine dron ve füzelerle saldırdı. Rus ordusu Ukrayna üzerine 70 balistik füzeyle 280 İHA fırlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski “Ruslar sivilleri kasıtlı olarak öldürüyor. Müttefiklerimizden balistik füzelere karşı koyabilmemiz için yeni hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var” dedi. Gece boyunca Ukrayna üzerine fırlatılan füzeler Kiev ile ülkenin Polonya sınırına yakın Lviv şehrini hedef aldı. Saldırılarda 13 Ukraynalı ölürken 31 kişi de yaralandı.

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POLONYA’YA İLK FÜZE DÜŞTÜ

Lviv şehrini hedef alan X-101 seyir füzelerinden biri ise savaşın başından bu yana ilk defa sınırı geçerek Polonya topraklarına düştü. Polonya’nın Ukrayna’ya yakın Lublin bölgesinde hava saldırısı alarmı verilirken yerleşim bölgesine 2 kilometre uzaklıkta infilak eden füze kalıntıları bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, saldırılar sırasında Polonya hava sahasının ihlal edilmesine tepki göstererek durumun kabul edilemez olduğunu açıkladı. Leyen, karada, denizde ve havada aşılmaz bir Avrupa güvenlik mimarisinin inşa edilmekte olduğunu vurguladı.

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UKRAYNA DA BOŞ DURMADI

Ukrayna ordusu da yüzlerce uzun menzilli dronu Rusya içlerine gönderdi. Hedefte önceki haftalarda olduğu gibi çevrimiçi alışveriş şirketi Wildberries’e ait depolar vardı. Saldırıda Rusya’nın Udmurtya Özerk Cumhuriyeti’ndeki lojistik depoları da imha edildi. Böylece Wildberries şirketinin küle dönen depo sayısı 14’e ulaştı.