ABD, Rusya'yı barış planına ilişkin bilgilendirdi: Moskova'da görüşmeler yapılacak

Haberin Devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna ile yaptığı müzakerelerde oluşturulan nihai barış planını Rusya'ya ilettiğini bildirdi.

"ABD'nin Ukrayna ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı müzakerelerde üzerinde çalışılan nihai barış planını Rusya'ya iletip iletmediği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Ana parametreleri iletildi. Gelecek hafta Moskova'da bununla ilgili görüşmeler yapılacak." dedi.

Peskov, ABD tarafıyla müzakerelerin içeriğiyle ilgili soruya ilişkin, "Kamuoyuna açık şekilde istişareleri sürdürmek, megafon diplomasisi yapmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

"ZELENSKİ'NİN MEŞRUİYETİYLE İLGİLİ SORUNLAR VAR"

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin meşruiyetiyle ilgili, "Bir yandan, gerçekten Zelenski'nin meşruiyetiyle ilgili sorunlar var. Zelenski, seçim düzenleme ve anayasaya göre hareket etme konusunda isteksiz. Diğer yandan ise herkes, durumun barış yoluyla çözülmesinden yana." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğine önem verdiğini dile getiren Peskov, "Ukrayna bağlamında çok zor koşullarda yapıcı işbirliği deneyimimiz var. UAEA ile sürekli diyalog halindeyiz." dedi.

Sözcü Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği yönündeki haberleri doğruladı.

ABD'DEN CENEVRE AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna'da barış planı görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini ve maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde bir uzlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Leavitt, Cenevre'de 23 Kasım'da yapılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planının detaylarıyla ele alındığı müzakerelerin çok iyi ve verimli geçtiğini ifade etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Herkes Cenevre'de ortaya çıkan sonuçlar dolayısıyla iyimser. Bakan (Marco) Rubio, Özel Temsilci (Steve) Witkoff ve tüm ekip, ABD'nin hazırladığı ve hem Ruslar hem de Ukraynalıların katkılarıyla oluşturulan 28 maddelik barış planının maddelerini ayrıntılı bir şekilde ele aldılar. Sonuçta, bu maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldı." açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı

Söz konusu metnin tamamı üzerinde bir mutabakatın sağlanmasının ardından Rus tarafına gideceklerini kaydeden Leavitt, "Bu savaşın diğer tarafı olan Rusların da bunları kabul etmesini sağlamalıyız. Başkan bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor." demişti.

AVRUPA VE NATO BAŞLIKLARI ÇIKARILDI

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Cenevre'deki görüşmelerde, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planından" Avrupa ve NATO'ya ilişkin konuların çıkarıldığını dile getirmişti.

İlk olarak ABD'nin sürece katılmasını ve ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Wadephul, "İkinci olarak, Avrupa ile ilgili tüm konuların ve NATO'ya ilişkin de konular bu plandan çıkarıldığını söylemek isterim. Bu, dün elde ettiğimiz önemli bir başarıydı." demişti.

Haberin Devamı

Wadephul, Avrupalılar ve Ukrayna olmadan anlaşmaya varılmayacağını daha önce de söylediklerini anımsatarak, "Şimdi ilk adımı attık ve Avrupa'daki çıkarlarımızı koruduk." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ülke olarak Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını belirten Wadephul, Ukrayna'nın egemenliğinin korunması gerektiğini ve hangi tavizlerin ne zaman verileceğine yalnızca Ukrayna'nın karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı.