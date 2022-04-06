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ABD, Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacak

#ABD#RUSYA#G20
ABD, Rusyanın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

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ABD'nin, Rusya’ya yönelik yaptırımları her geçen gün artırıyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklayarak, bu kararı G20’de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtti.

'RUSYA, G20'DEN ÇIKARTILMALI'

Yellen, "Başkan Biden, Rusya için herhangi bir finans kurumunda işlerin her zamanki gibi olamayacağını açıkça belirtti ve kesinlikle onunla aynı fikirdeyim. Rusya'nın G20'den çıkarılmasını istedi ve Endonezya'daki meslektaşlarıma Ruslar orada olursa bir dizi toplantıya katılmayacağımızı açıkça belirttim" dedi.

'BİDEN KATILMA İHTİMALİNİ DIŞLAMIYOR'

Biden yönetiminden bir yetkili ise, Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın bu yılki G20 Zirvesine katılması halinde toplantıya katılma ihtimalini dışlamadığını ifade etti. Biden geçtiğimiz ay Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğini belirtmiş, ancak hareketi resmileştirmek için diğer üyeler arasında bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu aktarmıştı.

Öte yandan bir sonraki G20 Liderler Zirvesi, kasım ayında Endonezya'da yapılacak.

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#ABD#RUSYA#G20

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