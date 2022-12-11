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ABD: Rusya’nın birincil silah sağlayıcısı İran

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#ABD#Rusya#İran
ABD: Rusya’nın birincil silah sağlayıcısı İran
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 07:00

ABD, Moskova ve Tahran’ın ‘tam ölçekli savunma ortaklığı’ kurmaya çalıştıklarını belirterek bunun Ukrayna, İran’ın komşuları ve dünya için ‘zararlı’ olduğu uyarısında bulundu.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya silah geliştirme, eğitim gibi alanlarda İran ile işbirliği yapmaya çalışıyor” dedi. Kirby, “İran, Rusya’nın birincil silah sağlayıcısı konumuna geldi” diye konuştu.

İran’ın Rusya’ya Ukrayna’da kullanmak üzere İHA desteği sağladığını belirten Kirby, “Bunun karşılığında Rusya da İran’a daha önce görülmeyen derecede askeri ve teknik destek sağlıyor. İki ülkenin ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor. Bu durum sadece Ukrayna’ya değil, İran’ın bölgedeki komşularına da tehdit teşkil ediyor. Bu bilgiyi Ortadoğu’daki ve dünyadaki ortaklarımızla paylaştık” dedi.

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#ABD#Rusya#İran

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