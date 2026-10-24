ABD Rusya ve Ukrayna masaya oturuyor! Abu Dabi’de barış zirvesi

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Avrupa’nın ortasında Rusya ile Ukrayna arasında devam eden kanlı savaş, 5’inci yılına yaklaşırken, Moskova yönetimi ABD’nin sunduğu yeni barış planını müzakere etmek için önümüzdeki ay Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi’de üçlü ABD-Rusya-Ukrayna müzakere masasına oturmayı kabul ettiğini açıkladı.

PESKOV: GÖRÜŞMELERE AVRUPALILAR DA KATILABİLİR

Moskova’nın müzakereleri canlandırmaya hazır olduğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından açıklanırken Rus yetkili “Üçlü müzakerelerin kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi’de yeniden başlatılması kararlaştırıldı. Şimdilik görüşmelerin üst düzey teknik heyetler arasında yapılması ve katılımcıların Rusya, ABD ve Ukrayna olması planlanıyor. Ancak son anda bir değişiklikle masaya Avrupalı ülkelerin de davet edilerek görüşmelerin dörtlü olması ihtimal dışı değil. Nihayetinde Abu Dabi’de sadece Ukrayna ihtilafı değil, savaş sonrasında Avrupa’nın genelini kapsayan güvenlik mimarisinin de ele alınması bekleniyor” diye konuştu.

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‘ATEŞKES DEĞİL KAPSAMLI BİR ANLAŞMA’

Sözcü Peskov’dan birkaç saat önce Rusya’nın devlet televizyon kanalına çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de tekrar başlatılacak müzakerelerde Rusya’nın kırmızı çizgilerini yeniden çizmeyi ihmal etmedi. Ukrayna savaşında geçici ateşkes yerine tüm problemlere çözüm getiren bütüncül bir çözüm aradıklarını vurgulayan Putin, “Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile St.Petersburg’ta görüştük, Amerikan tarafının önerisini kabul ederek müzakere masasına yeniden oturmayı kabul ettik. Biz herhangi ateşkes için masaya oturmuyoruz; ihtilafı yaratan tüm nedenleri ortadan kaldıracak ve nihai barışı sağlayacak görüşmeler istiyoruz. Bunu yaparken de günümüzde referandumla Rusya’ya katılan Donbas bölgesinin kime ait olduğu tartışmasına girmeyi düşünmüyoruz. Bu bölgeler zaten Rus toprakları. Aslına bakarsanız sadece bu bölgeler değil; Ukraynalılar ve Rus toplumu, iki kardeş halk” ifadelerini kullandı.

PLANIN İÇERİĞİ SIZDI

Öte yandan Rusya ile görüşmeler yürüten ABD heyetine yakın kaynaklar Abu Dabi’de masaya konacak yeni Amerikan barış planının ana maddelerini basına sızdırdı. The Economist’in aktardığına göre Rusya-Ukrayna savaşının ana cephesi sayılan Donbas bölgesi silahtan arındırılmış bölge ilan edilecek. Ayrıca Ukrayna’nın hiçbir zaman NATO üyesi olmayacağı sözü verilecek. Ukrayna’nın yanı sıra Rusya’ya da kapsamlı güvenlik güvenceleri verilecek. Son olarak batılı devletlerin Rusya’ya yönelik başlattığı savaş yüzünden uyguladıkları ekonomik yaptırımlar da kademeli olarak kaldırılacak.

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KİEV TOPRAK KAYBINA YANAŞMIYOR

ABD ile gerilimin tırmandığı bir dönemde CNN’e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Trump ile kişisel bir sorunu olmadığını ancak Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmanın Putin’i daha da güçlendireceğini söyledi. ABD Özel Elçisi Steve Witkoff’un St. Petersburg’da Putin ile görüşmesinin ardından diplomatik temaslar hız kazanırken, Zelenski Putin’in barış konusunda samimi olmadığını ve insan hayatıyla “oynadığını” vurguladı. Cephe hattını dondurarak ateşkes sağlama ihtimaline açık kapı bırakan Ukraynalı lider, Rus işgali altındaki toprakları teslim etmeyi ise kesin bir dille reddetti. Starlink ve Starshield internet hizmetlerindeki kısıtlamaların henüz tam olarak kaldırılmadığını ve jet motorlu dronları engellemek için yetersiz kaldığını belirten Zelenski, müttefiklerinden yaptırımları esnetmemelerini ve daha fazla hava savunma füzesi tedarik etmelerini talep etti.

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STARLİNK MUAMMASI DEVAM EDİYOR

UKRAYNA’da kullanılan Starlink internet sisteminin ABD tarafından yavaşlatılmasına ilişkin belirsizlik sürüyor. Ukrayna dron operasyonları, yavaşlatılan Starlink bağlantısı nedeniyle ağır darbe alırken ABD Başkanı Trump önceki gün yaptığı açıklamada, “Starlink konusunda yorum yapmak istemiyorum. Ben mi yoksa başka birisi mi Elon Musk’ı arayıp konuştu bilemiyorum. Ancak Ukrayna ordusunun Starlink üzerinden sağladığı internet erişimi eski haline döndü” ifadelerini kullandı. Ukrayna yönetimi ise durumun Trump’ın belirttiği gibi olmadığını savundu. Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski’nin danışmanlarından Dmitriy Litvin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD Başkanı Trump internet hızı engelini kaldırdıklarını söylüyor ancak bizde durum değişmedi. Dronlarımız saatte 160 km hızı geçince bağlantı kopmaya devam ediyor” dedi.

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BEYAZ SARAY DUYURDU: OLEŞKİ’DE ‘MELANİA’ ATEŞKESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi, First Lady Melania Trump’ın Rusya ve Ukrayna yönetimleriyle doğrudan yürüttüğü insani diplomasi trafiği sonunda sonuç verdi. Herson bölgesinde silahlı çatışmaların merkezinde kalan ve çoğunlukla acil yardıma muhtaç yaşlı sivillerin yaşadığı Oleşki kenti için 29 Ekim’den itibaren geçerli olacak özel bir bölgesel ateşkes sağlandı. Bu kapsamda kente insani yardım ulaştırılması ve sivillerin oluşturulacak güvenli koridor üzerinden tahliye edilmesi amacıyla tüm askeri faaliyetler geçici olarak durdurulacak.