ABD-Rusya ekseninde Ukrayna pazarlığı başladı

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Trump önceki akşam düzenlediği basın toplantısında Ukrayna savaşı için “Moskova ile bu savaşı bitirmek için çok ciddi temaslar yürütüyoruz. (Rusya lideri) Putin benimle görüşmek istiyor. Ben de savaşı noktalamak için kendisiyle görüşmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞ BİRKAÇ AYDA BİTER’

Ukrayna savaşını sonlandıracak gizli bir müzakere maratonu başlatıldığını Trump’ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg da dile getirdi. Fox News kanalına konuşan Kellogg, “Başkan Trump Ukrayna ihtilafını sona erdirmek ve taraflar arasında ateşkes sağlanması için ne yapacağını çok iyi biliyor. İyi bir pazarlıkçı olduğundan yola çıkarsak savaşı birkaç ayda sonlandıracağını düşünüyorum” dedi.

KREMLİN SIR VERMİYOR

Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD tarafından iki ülke liderinin görüşmesiyle ilgili henüz bir teklif almadık. Ayrıca Başkan Trump ve ekibinden savaşı bitirecek resmi bir plan taslağı da elimize ulaşmadı. Başkan Putin yeni ABD lideriyle temasa geçilmesinden yana” diye durumu özetledi.