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ABD-Rusya ekseninde Ukrayna pazarlığı başladı

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#Donald Trump#Ukrayna Savaşı#ABD-Rusya
ABD-Rusya ekseninde Ukrayna pazarlığı başladı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşını 24 saatte olmasa bile önümüzdeki 100 günde “güvenilir bir planla” sona erdirebileceğini söylemeye başladı.

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Trump önceki akşam düzenlediği basın toplantısında Ukrayna savaşı için “Moskova ile bu savaşı bitirmek için çok ciddi temaslar yürütüyoruz. (Rusya lideri) Putin benimle görüşmek istiyor. Ben de savaşı noktalamak için kendisiyle görüşmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞ BİRKAÇ AYDA BİTER’

Ukrayna savaşını sonlandıracak gizli bir müzakere maratonu başlatıldığını Trump’ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg da dile getirdi. Fox News kanalına konuşan Kellogg, “Başkan Trump Ukrayna ihtilafını sona erdirmek ve taraflar arasında ateşkes sağlanması için ne yapacağını çok iyi biliyor. İyi bir pazarlıkçı olduğundan yola çıkarsak savaşı birkaç ayda sonlandıracağını düşünüyorum” dedi.

KREMLİN SIR VERMİYOR

Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD tarafından iki ülke liderinin görüşmesiyle ilgili henüz bir teklif almadık. Ayrıca Başkan Trump ve ekibinden savaşı bitirecek resmi bir plan taslağı da elimize ulaşmadı. Başkan Putin yeni ABD lideriyle temasa geçilmesinden yana” diye durumu özetledi.  

 

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#Donald Trump#Ukrayna Savaşı#ABD-Rusya

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