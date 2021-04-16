ABD Rusya arasında yeni kriz

Ukrayna sınırı, yaptırım kararı ve Karadeniz'deki gelişmeler nedeniyle gergin olan ABD Rusya geriliminde yeni bir cephe açıldı.

Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın pasifik sınırları yakınında uçuş yapan ABD 'casus uçağı'na Rus jetlerinin angajman uygulamadığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu haber doğrulandı.

Açıklamada 'RC-135' model ABD uçağına MiG-31 jetinin refakat ettiği bilgisine yer verildi.

Dün ABD'nin Rusya yaptırımlarını açıklaması sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler bir kez daha gerilmişti.

Son haftalarda iki ülke Rusya'nın Donbas'a askeri yığınak yapması ve Karadeniz'deki gelişmeler nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

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