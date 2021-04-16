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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 16.04.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

ABD Rusya arasında yeni kriz

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ABD Rusya arasında yeni kriz

Rusya'nın Pasifik sınırına yakın bir bölgede uçuş yapan ABD 'casus uçağı'na Rus jeti refakat etti.

Ukrayna sınırı, yaptırım kararı ve Karadeniz'deki gelişmeler nedeniyle gergin olan ABD Rusya geriliminde yeni bir cephe açıldı.

Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın pasifik sınırları yakınında uçuş yapan ABD 'casus uçağı'na Rus jetlerinin angajman uygulamadığını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu haber doğrulandı.

Açıklamada 'RC-135' model ABD uçağına MiG-31 jetinin refakat ettiği bilgisine yer verildi.

Dün ABD'nin Rusya yaptırımlarını açıklaması sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler bir kez daha gerilmişti.

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