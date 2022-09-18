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ABD-Rusya arasında nükleer restleşme

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#Rusya#ABD#Nükleer Silah
ABD-Rusya arasında nükleer restleşme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:00

Vladimir Putin’in Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı açıklama ile Moskova ve ABD arasında nükleer silah restleşmesi başlattı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde “Ukrayna savaşını mümkün olan en kısa sürede bitirmeyi düşünüyoruz. Onların karşı saldırılarının nasıl biteceğini göreceğiz” çıkışı Moskova ile ABD arasında yeniden nükleer silah restleşmesi başlattı.

BIDEN’DAN UYARI GELDİ

Putin’in ifadelerinin Ukrayna’da daha güçlü silahların kullanılacağı şeklinde algılanması üzerine ABD Başkanı Biden Rusya’ya nükleer silah uyarısını yaptı. CBS televizyon kanalına demeç veren Biden, “Eğer Rusya, Ukrayna savaşında nükleer veya kimyasal silah kullanmaya kalkışırsa atacağı bu kritik adımın yıkıcı boyutuyla orantılı olarak çok yüksek bedel ödemek zorunda kalacak. ABD olarak Rusya’nın dünyadan tam anlamıyla izole edilmesi için elimizden geleni yaparız” dedi. Rusya ise iki şartla nükleer silah kullanabileceğini dair doktrinini hatırlattı. Buna göre Rusya, ancak nükleer saldırıya uğradığı halde ya da ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehdit eden konvansiyonel bir saldırıya yanıt olarak nükleer silaha başvuracak.

 

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#Rusya#ABD#Nükleer Silah

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