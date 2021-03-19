ABD-Rusya arasında korkutan restleşme

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya ile ipleri germeye hazır olduğu mesajı vermesinin ardından Kremlin de Washington ile boy ölçüşmeye hazır olduğunu ifade etti. İki süper güç arasında doruğa ulaşan düşmanlık 1962 Küba krizi dönemini anımsatmaya başladı.

RUSYA: MESAJI ALDIK

Biden’in sözleri üzerine 24 saat düşünme molası alan Rusya yönetimi ilk açıklamasını Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aracılığıyla yaptı. Rusya’nın resmi tutumunu dile getiren Peskov, “ABD Başkanı Joe Biden’in sözleri çok kötü bir açıklama. ABD’deki Büyükelçimiz Anatoliy Antonov’un istişareler için Moskova’ya çağrıldığı biliniyor. Büyükelçimiz 20 Mart’ta Moskova’ya geldiğinde ABD ile ikili ilişkilerimiz esaslı biçimde masaya yatırılarak ciddi bir revizyondan geçirilmesi ele alınacak. ABD Başkanı’nın Rusya ile yapıcı ikili ilişki kurma düşüncesinde olmadığı ve olmayacağı da son demeçten anlaşılmıştır. Dolayısıyla biz de bu gerçeklerden yola çıkarak hareket etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘GÖZDEN GEÇİRİLECEK’

Rusya’nın ABD ile diplomatik ilişkileri koparma adımı atıp atmayacağı sorusuna ise Peskov, “Şu an söylediklerime ekleyebileceğim başka bir şey yok. Büyükelçimiz geldiğinde atacağımız adımları yapacağımız istişareler gösterecek” diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da ikili ilişkilerin tamamen çıkmaza girdiğini belirterek, “ABD yönetiminin takındığı tavır yüzünden ikili ilişkilerimiz tarihte görülmedik biçimde çıkmaza girmiştir. Rusya ile ABD arasında daha önce de keskin virajlardan geçildiği dönemler oldu. Ancak eskiden bu problemler uluslararası sorunlarla alakalıydı. Şimdi ise ilk defa doğrudan ABD ile Rusya arasında ikili ilişkileri içine alan ve çıkışı belirsiz olan krizden söz edebiliriz” şeklinde açıklama yaptı.

‘BIDEN PİŞMAN DEĞİL’

Biden’ın ABC News’ta sunucunun ‘Putin katil mi’ sorusu üzerine ‘Bence öyle’ yanıtı vermesi Moskova’da deprem etkisi yaratırken ABD, bunun bir dil sürçmesi olmadığını kabul etti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Başkan Biden göreve başlarken Rusya hakkında düşündüklerini açık ve net ortaya koyacağını, düşündüklerini direkt olarak söyleyeceği sözünü vermişti” dedi. Psaki ilerleyen saatlerde yaptığı basın toplantısında ise bir gazetecinin “Biden, Putin’e ‘katil’ dediği için pişman mı” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi. Psaki, Rusya’nın Washington Büyükelçisini Moskova’ya geri çağırmasına karşın Amerikalı Büyükelçinin Rusya’daki görevine devam edeceğini de kaydetti.

PUTİN’DEN CANLI YAYIN DAVETİ

RUSYA Lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisi hakkındaki ‘katil’ benzetmesine, “Hakaret sahibine aittir” yanıtını verdi. Kırım’ın 2014 yılında Rusya’ya bağlanmasıyla ilgili bir toplantıda konuşan Putin, “Bu konuyla ilgili bizde güzel bir söyleyiş var; Hakaret sahibine aittir... Bu sözün anlamı büyük, çünkü biz karşımızdakini değerlendirirken, onun da bizim gibi olduğunu varsayarız. Biden’a olan dileklerime gelince... Kendisine ‘sağlıcakla kalın’ derim. Bunu söylerken ironi veya şaka yaptığımı düşünmeyin” dedi.

‘SANSÜRSÜZ DUYULSUN’

Putin ilerleyen saatlerde devlet televizyonunda yaptığı açıklamasında ise, Biden’ı ikili ilişkileri canlı yayında tartışmaya davet etti. “Naklen yayında Rusya ve Amerikan halkının duyabileceği şekilde bir görüşme organize edilmesi” çağrısında bulunan Putin, “Hiçbir sansür yapılmadan, ikimizin söylediklerini vatandaşlarımız duymalı. Bunun halklarımızın ilgisini çekeceğini düşünüyorum” dedi.

Biden’a canlı yayın önerisini yaparken ince bir üslupla üstünlük de taslayan Putin’in, “Teklifimin bir an önce karşılık bulmasını bekliyorum. Örneğin yayın cuma günü (bugün) organize edilebilir. Çünkü hafta sonu Sibirya bölgesindeki ormanlara tura çıkmayı planlıyorum. Cumaya kadar yanıt gelmezse pazartesi gerçekleştirebiliriz” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

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