ABD: Ruslar İran’a İHA bakmaya gitti

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İstihbarat raporlarına dayanarak açıklama yapan Beyaz Saray, İran’ın, silah taşıyan dronlarını Kaşan Üssü’nde 8 Haziran ve 15 Haziran tarihlerinde Rus yetkililere tanıttığını duyurdu. Rapora göre, uydudan gelen veriler, bir Rus heyetini taşıyan uçağın beklediği hava üssünde “Şahid-191” ve “Şahid-129” tipi SİHA’lar sergilenirken ve havada uçarken görüntüleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada ABD yönetiminin İran hükümetinin Rusya’ya birkaç yüz adet SİHA vermek için hazırlandığı bilgisine sahip olduğunu bildirdi. Sullivan, “Haziran ayında çekilen ve Rus hükümet heyeti ve İran’ın SİHA’larıyla ilgili bu görüntüler, İran’ın SİHA’larına yönelik Rusya’nın ilgisinin devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.