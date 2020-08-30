MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD, Rus savaş uçağının ‘tehlikeli’ manevrasını paylaştı
GeriDünya ABD, Rus savaş uçağının ‘tehlikeli’ manevrasını paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

ABD, Rus savaş uçağının ‘tehlikeli’ manevrasını paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD, Rus savaş uçağının ‘tehlikeli’ manevrasını paylaştı
Abone Olgoogle-news

ABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağına yakın bir mesafede manevra yaptığı görüntüleri yayınladı. ABD ordusu görüntüleri, ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.

ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağı dün Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya’ya ait Su-27 tipi savaş uçağı tarafından engellendi.

ABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 uçağının ABD bombardıman uçağına 30 metre mesafeden yaptığı manevraya ait görüntüleri paylaştı. Ordudan yapılan açıklamada, bu manevranın ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.

ABD, Rus savaş uçağının ‘tehlikeli’ manevrasını paylaştı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle