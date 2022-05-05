Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD Rus oligarklara göz açtırmıyor: Kerimov'a ait lüks yata Fiji'de el konuldu

#Rus#Oligark#Yat
ABD Rus oligarklara göz açtırmıyor: Kerimova ait lüks yata Fijide el konuldu

ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık lüks yata ABD’nin talebi üzerine Fiji’de el konuldu.

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rus oligarkların yatlarına teker teker el konuluyor. ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık Amadea isimli 107 metrelik lüks yata Fiji’nin Lautoka kentinde ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) desteği ile Fiji kolluk kuvvetleri tarafından el konulduğu bildirildi.

Gözden Kaçmasın

Lavrovun skandal sözleri sonrası... Putin özür dilediLavrov'un skandal sözleri sonrası... Putin özür dilediHaberi Görüntüle

"DÜNYANIN EN ÜCRA KÖŞESİNDE BİLE SAKLANAMAYACAKLAR"

ABD Adalet Bakanlığı’ndan Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, “Geçen ay, Bakanlığın kara parayla satın alınan her yatta gözünün olduğu konusunda uyardım” ifadelerini kullanarak, “Bu yata el konulması, her yozlaşmış Rus oligarka dünyanın en ücra köşesinde bile saklanamayacaklarını göstermeli. Rusya'nın Ukrayna'daki sebepsiz ve haksız savaşına tepki olarak alınan yaptırım kararlarını uygulamak için her yolu kullanacağız” dedi.

Haberin Devamı

ABD Rus oligarklara göz açtırmıyor: Kerimova ait lüks yata Fijide el konuldu


Kerimov, Rusya'nın Suriye ve Ukrayna'daki operasyonları nedeniyle 2014 ve 2018'de ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Kerimov ayrıca, Avrupa Birliği (AB) tarafından da yaptırıma tabi tutulmuştu.

Gözden Kaçmasın

Ukraynaya dev yardım: 6.1 Milyon EuroUkrayna'ya dev yardım: 6.1 Milyon EuroHaberi Görüntüle



Yetkililer, lüks yatın Karayipler'den Panama Kanalı üzerinden Meksika'ya geçtiğini ve ardından 12 Nisan'da Fiji'ye ulaştığını ifade ederek, yatın ABD'nin ele geçirmesini önlemek için Fiji’den Rusya'ya doğru yola çıkacağını düşündüklerini belirtti.

ABD Rus oligarklara göz açtırmıyor: Kerimova ait lüks yata Fijide el konuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rus#Oligark#Yat

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave