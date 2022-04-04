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‘ABD Rumlar’dan Ukrayna için Rus tanklarını istedi’

#Ukrayna#Rusya#Rum Yönetimi
‘ABD Rumlar’dan Ukrayna için Rus tanklarını istedi’

Ukrayna’ya tank ve hava savunma sistemleri gibi ağır silah gönderme kararı alan ABD’nin, Rus silah sistemleri kullanan Kıbrıs Rum yönetimine başvurduğu ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in, yerine Amerikan silahları verilmesi şartıyla, olumlu yanıt verdiği ileri sürüldü.

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Rusya ile yakın ilişkileri olmasına rağmen, Rusya’dan satın aldıkları silahları Ukrayna’ya göndermeye yeşil ışık yakan Anastasiadis, ABD ile yeni silah sistemleri konusunda sıkı pazarlık istediği belirtildi. Kıbrıs Rum yönetiminde de yayımlanan Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ukrayna ordusunun eğitim almadan kullanabileceği eski Sovyet ya da Rus yapımı silah arayışına giren ABD, Rum ordusunun envanterini incelemeye başladı.

DOĞRUDAN VERİLMEYECEK

Anastasiadis yönetimi gizli devam eden pazarlıklarda Rum ordusunun elindeki silahların doğrudan Ukrayna’ya gönderilmesine yerine ABD’ye verilmesini ön plana çıkardı. Anastasiadis, Rum ordusuna, “ABD tam olarak ne istiyor belirlensin” talimatı verdi. Rum ordusunun elinde 1997 yılında Rusya’dan iki parti halinde alınan T-80U ve BMP-3 tipi tankları, MI-35P tipi saldırı helikopterleri, TOR/M1 ve BUK-M1-2 tipi hava savunma sistemleri bulunuyor. Rum tarafı, ABD’nin bu silahları talep etmesi halinde yerine hangi tip Amerikan silahlarının verileceği konusunda büyük beklenti içine girdi. Eski tip Rus silahlarını yeni Amerikan silahlarıyla takas etmek isteyen Rum yönetiminin, özellikle hava savunma sistemleri yerine Amerikan Patriot sisteminin verilmesine hemen ‘evet’ diyeceği belirtiyor.

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#Ukrayna#Rusya#Rum Yönetimi

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