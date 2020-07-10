ABD Rum ordusunu eğitecek; Türkiye ve KKTC karara tepkili

Rum ve Yunan lobisinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) önemli isimleri Senatör Robert Menendez ve Marco Rubio’nun, aralık ayında Amerikan Kongresi’nden geçmesini sağladığı yasa, ‘Doğu Akdeniz Güvenlik ve İşbirliği’ adını taşıyor. Bir paket halindeki yasa, Yunan ve Rum ordularının eğitilmesine 2’şer milyon dolar ayrılmasını öngörüyor.

SİLAH AMBARGOSU DA KALKIYOR

Yasa Rum ordusunun ABD’nin ‘Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı’na (IMET) alınması ve Rumlara belirli şartlar altında silah ambargosunun kaldırılmasını da içeriyor. Rumlara konulan şartlar ise kara paranın aklanmasına yönelik işbirliği (Rus sermayesi) ile Rum hava-deniz limanlarının Rus donanma ve uçaklarına kapatılması olarak belirtiliyor. ABD’nin programında, Amerikan silah ve savunma sistemleri eğitiminin yanısıra ABD ordusuyla yakın ilişki kurulması da hedefleniyor.

POMPEO: AMAÇ İSTİKRAR SAĞLAMAK

ABD Kongresi’nin onayına bağlı olarak önümüzdeki yıl uygulanacak eğitim programı hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Bu adım, Doğu Akdeniz’de istikrarı sağlama adına anahtar bölgesel ortaklarla ilişkileri geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır” dedi. ABD’nin kararı Rum lider Nikos Anastasiadis’i memnun etti. Ancak ana muhalefet AKEL partisi, Rusya ile ilişkilerin bozulacağı uyarısında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK’TEN ABD’YE TEPKİ: ‘DOĞU AKDENİZ’İ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA ADIMI’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır” dedi. Çelik, Twitter’dan yaptığı paylaşımda özetle şu ifadeleri kullandı: “Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye’yi ve KKTC’yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır. Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır. Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır.” (ANKARA)

İSTİKRAR KORUNMAZ, BOZULUR’

Karara Ankara’dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum ordusunu eğitmenin Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyeceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Böyle istikrar korunmaz” diye karara tepki gösterdi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da ABD’nin Rum ordusunu eğitmesinin Kıbrıs sorununda Rum uzlaşmazlığını ve bölgede gerginliği daha da arttıracağını belirtti.

RUM BAŞPİSKOPOS: TÜRKLERE KARŞI SİLAHLANALIM

Kıbrıs Rum yönetiminde büyük bir siyasi güç konumundaki Başpiskopos Hrisostomos, Rum ordusunun hızla silahlanarak Türkiye ile başedebileceğini ileri sürdü. Başpiskopos Hrisostomos, Türkiye’ye karşı silahlanma çığırtkanlığını, göreve gelir gelmez ilk ziyaretini kiliseye gerçekleştiren yeni Savunma Bakanı Haralambos Petrides’i kabulünde dile getirdi. Başpiskopos, güçlü ekonomi ve güçlü ve modern bir ordu ile Türkiye ile baş edebileceklerini belirterek, “Kıbrıs’ı Türkleştirmeyi hedefleyen Türkiye’ye karşı savunmamızın güçlenmesi kiliseyi de ilgilendiriyor. Tanrının yardımıyla, ulusal sorunlarımız için daha iyi günlerin gelmesini umuyoruz” dedi.

RUMLAR SINIRA AĞIR MAKİNELİ TÜFEK MEVZİLERİ YERLEŞTİRDİ

Kıbrıs Rum ordusu, KKTC’nin Güzelyurt ilçesi yakınlarında Yeşilırmak Sınır Kapısı’nın karşısına güçlendirilmiş betondan yapılmış 2 seyyar beton mevzi yerleştirdi. Ağır makineli tüfekler için hazırlanan mevziler boş tutulmasına rağmen sivil geçişlerinin devam ettiği kapıda endişe ve gerginliğe yol açtı. KKTC Dışişleri Bakanlığı BM’ye başvurarak Rumların provokasyon amacıyla mevzi yerleştirdiğini belirtti ve derhal kaldırılmasını talep etti.