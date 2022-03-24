ABD resmen duyurdu: Rusya savaş suçu işliyor

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Yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hükümetin elinde Rus kuvvetlerinin Ukrayna’da savaş suçları işlediğine dair “kamu ve istihbarat kaynaklarından elde edilen güvenilir deliller olduğunu” belirtti. Blinken’ın açıklamasında “Rus güçleri apartmanları, okulları, hastaneleri, kritik altyapıları, sivil araçları, alışveriş merkezlerini ve ambulansları vurarak binlerce sivili öldürdü veya yaraladı” ifadeleri yer aldı.

RAPORLAR PAYLAŞILACAK

ABD’nin savaş suçlarıyla ilgili raporları uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşacağını belirten Blinken, ‘’Cezai kovuşturmalar da dahil olmak üzere mevcut her aracı kullanarak hesap verebilirliği sürdürmeye kararlıyız” dedi. Rusya ve ABD’nin, savaş suçlularının yargılandığı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf ülke konumunda olmamaları sebebiyle, olası kovuşturmanın Ukrayna’da ya da Amerika’daki federal mahkemelerde gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.