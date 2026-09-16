ABD resmen açıkladı: ‘Uzaya silah yerleştirdik’

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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, önceki gün Hava, Uzay ve Siber Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin uzaya silah konuşlandırdığını ve bunların Amerikan kuvvetlerini savunmak için kullanılacağını söyledi. CNN’in haberine göre, Washington’ın hamlesi “Rusya ve Çin’e gözdağı verme” amacı taşıyor.

Silahla ilgili ayrıntı vermeyen Meink, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını da es geçti. ABD Hava Kuvvetleri de konuya ilişkin açıklama yapmadı. Silahların yörüngeye ne zaman yerleştirildiği gizemini korurken, Meink “Bugün, tehditler nerede olursa olsun onlara karşı hazır olmaya devam ediyoruz. Bu nedenle ABD düşman saldırılarına karşı savunabilecek yörünge üstü uzay kontrol silahlarına sahip” yorumunu yaptı.

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İLK TEPKİ ÇİN’DEN

Açıklamanın Çin ve Rusya’nın askeri uzay programlarını hızlandırdığı, uydusavar denemeleri yaptığı ve hipersonik silah teknolojilerini geliştirdiği bir dönemde yapılması dikkat çekti. Pekin yönetimi rahatsızlığını belli ederek, “ABD’yi uzaydaki askeri yığılmasını durdurmaya” çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çin uzun zamandır uzayın barışçıl kullanımına ve uzay güvenliğinin sağlanmasına kendini adamıştır. Uzayda herhangi bir silahlanma yarışına veya uzayın silahlandırılmasına ya da savaş alanına dönüştürülmesine yönelik her türlü girişime karşıyız” dedi. Rusya tarafından ise açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi. Zaharova yaptığı açıklamada “Washington, kendi dar çıkarları uğruna, uzayda yaşanacak herhangi bir silahlı çatışmanın insanlık için doğuracağı felaket niteliğindeki sonuçları tamamen göz ardı etmeye hazır. Bu, uzayla ilgili çalışmalar ve ülkelerin uzayı keşfetme imkanı için tehlike yaratıyor, Dünya gezegeninde çok sayıda sosyal ve ekonomik süreçler için riskler oluşturuyor. Uzayda silah yarışının önlenmesine yönelik somut adımların acilen atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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RUSYA’NIN HAMLELERİ

ABD Uzay Kuvvetleri, uzay üstünlüğünü “ulusal vizyon ve iradenin bir ölçütü” olarak nitelendiren Başkan Donald Trump’ın ilk döneminde 2019’da Hava Kuvvetleri’nin bir parçası olarak kuruldu. Kurumun internet sitesinde Çin ve Rusya’ya dikkat çekiliyor. Açıklamada, “Çin’in askeri modernizasyon stratejisinin merkezine karşı-uzay kabiliyetlerini yerleştirdiği, Rusya’nın ise uzayı doğrudan bir ‘savaş alanı’ olarak tanımladığı” ifadeleri yer alıyor. Nitekim, Rusya’nın 2024 yılında uzaya bir nükleer silah yerleştirme hazırlığı içerisinde olduğu haberleri Amerikan basınında yankı bulmuş, Moskova bu iddiaları yalanlarken Washington ve NATO sert tepki göstermişti.

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REAGAN’IN YILDIZ SAVAŞLARI

1981-1989 yılları arasında ABD Başkanı olan Ronald Reagan da o dönem Sovyetler Birliği’nin muhtemel nükleer saldırısına yönelik tehditleri 1983’te öne sürdüğü bir projeyle engellemeye çalışmıştı. Yıldız Savaşları (Star Wars) ismiyle bilinen bu fikir, kıtalararası balistik füzelerin uzaydan kontrol edilen lazer ışınlarıyla yok edilmesini öngörüyordu. Ancak proje yüksek maliyetler ve teknik sınırlamalar nedeniyle hayata geçirilemedi.

1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması’na göre, Dünya yörüngesine nükleer veya kitle imha silahlarının yerleştirilmesi yasak.