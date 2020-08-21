ABD Posta Servisi Başkanı'ndan seçimlerle ilgili 'söz' verdi

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanılması tartışmalarının odağında yer alan USPS'nin Başkanı DeJoy, bugün Senato İç Güvenlik Komitesinde ifade verdi.



Posta yoluyla oy kullanma işlemlerinin aksamaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren DeJoy, "Amerikan halkı bence postayla oy kullanabilmeli ve USPS buna destek verecek." dedi.



Aldıkları reform kararlarının, kurumun düzenli işleyişi için gerekli olduğunu belirten DeJoy, "Seçim dönemi yaklaştıkça bu komiteyi ve Amerikan halkını, USPS'nin seçim gönderilerini zamanında ve güvenli bir şekilde ulaştıracağı konusunda temin ederim." diye konuştu.

DeJoy, USPS'nin çalışma saatleri ve hizmetleri konusunda yapmayı planladığı değişikliklere yönelik eleştirilere de "Bizim seçimlere etki edeceğimizi düşünmek çirkin bir iddia." karşılığını verdi.



ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılması durumunda seçimlere "şaibe karışacağı" yönündeki görüşünde ısrar ederken, USPS'ye sağlanan fonlar tartışma konusu olmuştu.



Trump, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USPS'ye verilmesi planlanan 25 milyar dolarlık acil durum fonunu ve Kovid-19'a karşı yeni teşvik paketinde talep edilen 3 milyar dolarlık fonu sağlamayacaklarını söylemiş ancak hafta sonu yaptığı açıklamalarda Demokratların teşvik paketindeki bazı noktalarda kendileriyle mutabık kalması durumunda bu fonu verebileceklerini kaydetmişti.



Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise dün yaptığı açıklamada, USPS'ye yönelik bir bütçe teklifini gündeme aldığını belirterek, tatil süreleri eylülde sona erecek Temsilciler Meclisi üyelerini Washington DC'ye çağırmıştı.