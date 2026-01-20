ABD polisinden sert müdahale: 10 binden fazla gözaltı

Haberin Devamı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yürütülen operasyonlar kapsamında 10 binden fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

"KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYORLAR"

Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı birimlerin kent genelinde geniş çaplı göçmen operasyonları yürüttüğünü belirtti.

Operasyonlarda, suç kaydı bulunduğu ifade edilen 10 binden fazla düzensiz göçmenin yakalanarak gözaltına alındığını aktaran Noem, bu kişilerin kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu savundu.

SON 6 HAFTADA 3 BİN GÖZALTI DAHA

Kristi Noem, son 6 hafta içinde 3 bin düzensiz göçmenin daha güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirerek, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haberin Devamı

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da gözaltına alınan bazı göçmenlere ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

TARTIŞMALI OPERASYON: ABD VATANDAŞI KADIN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak’ta ICE polislerinin göçmenlere yönelik operasyonu sırasında ABD vatandaşı bir kadının aracında vurularak öldürülmesi kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu kadının ICE memurlarını “ezmeye çalıştığını ve aracıyla üzerlerine sürdüğünü” öne sürmüştü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay sırasında çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kayda aldığı ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın sürücünün yol ortasında aracının içinde beklerken bir ICE polisi tarafından kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Görüntülerde, kaçmaya çalıştığı sırada aracın önüne yaklaşan başka bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkat çekmişti.