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Dünya
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:37 | Son Güncelleme:

ABD polisi robot kullanımına son verdi

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ABD polisi robot kullanımına son verdi

New York Polis Teşkilatı (NYPD), gelen tepkiler üzerine tartışmalı robot köpek ‘Digidog’u artık kullanmayacaklarını açıkladı.

NYPD'nin istihbarat ve terörle mücadele komiser yardımcısı John Miller, New York Times'a yaptığı açıklamada, tehlikeli ortamlarda inceleme yapmak için kullanılan robot köpeğin üreticisi Boston Dynamics ile yaklaşık 94 bin dolar değerindeki kira sözleşmesinin 22 Nisan itibariyle sonlandırıldığı yönündeki haberleri doğruladı.

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Miller, Digidog'un "ucuz bir propagandaya" kurban gittiğini belirterek, "Buna şimdilik, bir politika zayiatı diyebiliriz. Ona Lassie adını vermeliydik" sözleri ile tepkisini ortaya koydu.

ABD polisi robot kullanımına son verdi

New York'un Demokrat milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, şubat ayında, Digidog'un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını ifade ederek robotun kullanılmasını kınamıştı.

Cortez ayrıca, NYPD'nin envanterine dahil ettiği robot köpek için harcanan paranın okullara ve diğer öncelikli ihtiyaçlara harcanması gerektiğini savunmuştu.

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