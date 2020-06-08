ABD polis reformunu tartışıyor

ÜLKE genelinde ırkçılık ve sistematik polis şiddetine karşı protestolar 13 günü geride bırakırken, gösteriler sırasında daha fazla polis şiddetinin kameralara yansıması, halkın polis ve polisin müdahale uygulamalarına karşı öfkesini daha da arttırdı. George Floyd’un öldürülmesi, barışçıl protestoculara sert müdahaleler ve son olarak New York’un Buffalo kentinde iki polis memurunun 75 yaşındaki bir aktivisti iterek yere düşürmesi ülkede polislere olan güvenin azalmasına neden oldu.

BÜTÇE KESİNTİSİ

Protestocuların polis şiddetine karşı reform talepleri, polis teşkilatının finansal kaynaklarının kesilmesi, küçültülmesi ve hatta tasfiye edilmesi tartışmalarını gündeme getirdi. Geleneksel polis teşkilatının sorgulandığı ABD’de şiddeti önleyen, toplum temelli hizmeti teşvik eden ve kamu güvenliğini sağlayan yeni bir sistem kurulması tartışmaları başladı. ABD’de evsizlik, bağımlılık ve akıl hastalığı gibi sorunlarda da ilk olarak polisler harekete geçiyor ve bu tür sosyal sorunlar için polislere ayrılan bütçenin sosyal hizmetlere aktarılabileceği tartışılıyor. Polis reformları konusunda ilk adım, Floyd’un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinden geldi. Minneapolis yönetimi, “polisin gözaltı esnasında zanlının boynuna baskı uygulama yetkisinin yasaklanması” kararı aldı. Minneapolis Kent Konseyinin bazı üyeleri, “polis departmanının tasfiye edilerek yerine kamu güvenliğini sağlamaya yönelik” yeni bir model getirilmesini teklif ediyor. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise polis teşkilatının tamamen ortadan kaldırılmasına sıcak bakmıyor ve reformdan yana olduğunu söylüyor.



KADEMELİ AZALTMA

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, polis departmanına ayrılan bütçeden 150 milyon dolar keseceğini duyururken, Seattle Emniyet Müdürlüğü ise 30 gün boyunca polisin biber gazı kullanımını askıya alacağını açıkladı. New York’ta, polis departmanının 6 milyar dolarlık bütçesinin evsizler, kira yardımı ve gençlik programları için kullanılabileceği, polis sayısının kademeli olarak azaltılabileceği tartışılıyor. Bir taraftan da polise ayrılan bütçenin kesilmesi ve polis sayılarının azaltılması gibi öneriler, suç oranlarının artıp artmayacağı sorularını da gündeme getirdi.

BAŞKENTTE BÜYÜK GÖSTERİ

ABD’nin başkenti Washington DC’de, polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için Beyaz Saray ve Lincoln Anıtı önünde önceki gün düzenlenen protestolara binlerce kişi katıldı. Floyd için Kuzey Carolina’da yapılan ikinci cenaze töreni ile eşzamanlı olarak Washington DC’de de binlerce kişi ülkedeki ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Başkentin önemli yapılarından Lincoln Anıtı önünde toplanan binlerce protestocu, Floyd’un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yaparak, bu süre boyunca yere uzanarak sessiz kaldı. Protestocular, sloganlar atarak Beyaz Saray önündeki Lafayette Park’a yürüdü.

TRUMP 10 BİN ASKER İLE MÜDAHALEYİ PLANLAMIŞ



Beyaz Saray’ın protestolar için Washington’a 10 bin asker gönderilmesi talebinde bulunduğu iddia edildi. Amerikan CNN’nin üst düzey bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi başkentteki protestolara müdahale için 10 bin asker istedi, ancak ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley buna karşı çıktı. Haberde, Esper’in yaklaşık 1600 askeri Washington’a gönderdiği ama 5 bin Ulusal Muhafız’ın bulunduğu başkentte askerlerin yardımına ihtiyaç duyulmadığı belirtilerek, geçen perşembe kentten ayrılmaya başladıkları aktarıldı. Milley’in ise Trump ile arasında geçen “gergin” konuşmada Washington’da kesinlikle askerlere ihtiyaç olmadığını söylediği ifade edildi.

ÜNİVERSİTE IVANKA’NIN KONUŞMASINI İPTAL ETTİ



ABD’nin Kansas eyaletinde bir üniversite, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın okulun mezuniyet töreninde video konferans ile yapacağı konuşmasını, babasının siyahi Amerikalı George Floyd’un ölümü ve protestolara verdiği tepkiler üzerine iptal etti. Wichita Eyalet Üniversitesi, Trump’ın protestocularla ilgili açıklamaları üzerine kızı Ivanka Trump’a konuşmacı olarak yaptığı daveti geri çekti. Üniversiteden yapılan açıklamada, George Floyd’un ölümüyle gündeme gelen “sosyal adaletsizlik” sorunları arasında bu davetin “zamansız” olduğu belirtildi. Ivanka Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuşmasının iptal edilmesine tepki göstererek, “Kampüslerimiz ifade özgürlüğünün kalesi olmalı” dedi.