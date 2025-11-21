'ABD planı' iddiasına Rusya'dan yalanlama

Haberin Devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşını sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik plana ilişkin açıklama yaptı. Günlük basın toplntısında konuşan Peskov, "ABD, Rusya ile 28 maddelik planı görüşmedi" dedi.

Resmi olarak herhangi bir bildirim alıp almadıklarına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, resmi olarak hiçbir şey almadık. Bazı yenilikler görüyoruz. Ama resmi olarak hiçbir şey almadık. Ve bu konular hakkında herhangi bir somut temasa geçilmedi" dedi.

ABD'NİN PLANINA AVRUPA SICAK BAKMIYOR

ABD yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planında Ukrayna'nın Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesi ve yaklaşık 1 milyon personelden oluşan ordusunu 600 bin askerle sınırlandırması şartlarının yer aldığı belirtiliyor. Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri ise bu şartları "teslimiyet" olarak görüyor.

Planda Rusya'ya çeşitli tavizler verilirken, bunlar arasında Kırım, Luhansk ve Donetsk'in ABD tarafından fiilen Rus toprağı olarak tanınması ve Ukrayna güçlerinin kontrol ettikleri Donetsk bölgesinin bir kısmından çekilmesi yer alıyor. Planda ayrıca Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması yer alıyor.

Ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağı, Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre edileceği ve yaptırımların kaldırılacağı belirtiliyor. Rusya'nın G8'e (şu anda G7) yeniden katılması için davet edileceği ve ABD'nin Moskova ile enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri ve Arktik'te nadir toprak metallerinin çıkarılmasını kapsayan bir anlaşma imzalayacağı ifade ediliyor.

AB’DEN ACİL TOPLANTI KARARI

Avrupalı liderler, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşını sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik plan bağlamındaki gelişmelere ele almak üzere video konferans yoluyla acil toplantı kararı aldı.