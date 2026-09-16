ABD peşine düştü: Çinli şirketler mercek altında... İran petrolünde kripto iddiası

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ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın yaptırım uygulanan ham petrol ve petrol ürünlerinin satışından elde edildiği öne sürülen yasa dışı gelirlerin aklanmasında iki Çinli şirketin kripto para hesaplarını kullandığını iddia etti. New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı tarafından açılan davada, İran ordusu ve İslam Devrim Muhafızları'na aktarılması amaçlanan 1,5 milyar dolardan fazla petrol gelirinin kripto para ağı üzerinden aklandığı öne sürüldü.

ABD yönetimi ayrıca söz konusu işlemlerle bağlantılı olduğu belirtilen 61 milyon dolardan fazla kripto para için el koyma süreci başlattı.

KRİPTO PARA HESAPLARI MERCEK ALTINDA

New York'taki federal mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde, İran bağlantılı kripto cüzdanlarına 1,5 milyar dolardan fazla para aktarıldığı belirtildi. Belgelerde, bu fonların İran hükümeti, ordusu ve İslam Devrim Muhafızları'nı finanse etmek amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

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İddialara göre Çin ve diğer ülkelerdeki kripto para aktörlerinden oluşan bir ağ, İran petrolünün karaborsa satışlarından elde edilen gelirlerin aklanması ve İran hükümeti ile bağlantılı kişi ve yapılara aktarılması için kullanıldı.

CNBC'nin haberine göre, ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley, konuya ilişkin açıklamasında, “Bugün, aksi takdirde ABD ve müttefiklerimize karşı düşmanca askeri eylemleri ve terör saldırılarını teşvik edecek olan İran hükümetinin 61 milyon dolardan fazla parasına el koyuyor ve el koymaya çalışıyoruz” dedi.

İKİ ÇİNLİ ŞİRKET HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

ABD Adalet Bakanlığı, Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki Çinli şirketin kripto para borsası Binance üzerindeki işlem hesaplarını İran petrolünün karaborsa satışlarından elde edilen gelirleri aklamak amacıyla kullandığını öne sürdü.

Şikayette, bu hesapların yasa dışı fonları İran hükümetine, temsilcilerine ve bağlantılı yapılara aktarmak için kullanıldığı ve söz konusu paraların İran hükümetinin terör ve diğer faaliyetlerini finanse etmekte değerlendirildiği iddia edildi.

Belgelerde ayrıca Blessed Trust'ın kendisini varlık yönetimi veya sanal varlık saklama hizmetleri sunan bir şirket olarak tanıttığı belirtildi. Şirketin, elde edilen gelirleri almak ve transfer etmekle birlikte kullanıcıların itibari para birimlerini kripto paralara dönüştürmesini sağlayan "giriş" hizmetleri sunduğu kaydedildi.

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Hexa Whale'in de Blessed Trust ve iştirakleriyle birlikte benzer hizmetler sağladığı öne sürüldü.

Şikayette, “Blessed Trust ve Hexa Whale, bu planın bir parçası olarak on milyonlarca doları göndermek veya almak için ABD finans sistemini de kullandı” iddiasına yer verildi.

1,5 MİLYAR DOLARLIK PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Mahkeme belgelerinde, İran bağlantılı kripto cüzdanlarına yapılan para transferlerine ilişkin farklı işlemler de sıralandı.

İddialara göre Hong Kong merkezli bir şirket, kripto para hesabı üzerinden İran bağlantılı cüzdanlara 490 milyon dolar aktardı. Başka bir finans şirketine ait hesaptan ise aynı cüzdanlara 1,2 milyar dolar daha gönderildi.

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Belgelerde, uyum ekibinin geçen yıl söz konusu işlemleri tespit ederek şirket yönetimini uyardığı da belirtildi.

Kripto şirketi hakkında ise bu dava kapsamında herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Şirket, yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını açıkladı.

BINANCE: YAPTIRIM İHLALLERİNE SIFIR TOLERANS

Binance sözcüsü, iddialara ilişkin açıklamasında şirketin yaptırım ihlallerine ve yasa dışı faaliyetlere izin vermediğini belirtti.

“Binance, yaptırım ihlallerine veya yasa dışı faaliyetlere sıfır tolerans göstermektedir ve Binance, yaptırım uygulanan kişilerle hiçbir işleme izin vermemiştir” diyen sözcü, kolluk kuvvetleriyle iş birliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

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Sözcü, yaptırım veya yasa dışı finans riski tespit edildiğinde soruşturma yürütüldüğünü, uygun durumlarda hesapların kısıtlandığını veya dondurulduğunu, kullanıcıların sistemden çıkarıldığını ve ilgili makamların bilgilendirildiğini söyledi.

Blessed Trust ve Hexa Whale'den ise konuya ilişkin açıklama alınamadı. Her iki şirketin müşterileri arasında Çin'in petrol ve petrol ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin de bulunduğu belirtildi.

'TOKENLAR YAKILACAK'

ABD Adalet Bakanlığı, bazı hesaplarda bulunan 61 milyon dolardan fazla kripto paraya el koymayı planlıyor.

Şikayette, Tether Ltd.'nin hedef adreslerde bulunan kripto para tokenlarını "yakacağı" ve aynı değerde yeni tokenlar çıkaracağı belirtildi. Bu tokenların daha sonra ABD hükümetinin gözetimine devredileceği kaydedildi.

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Tether ise konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

İRAN PETROLÜNE YÖNELİK YAPTIRIMLAR SÜRÜYOR

Washington, İran'ın petrol gelirlerine yönelik yaptırımlar kapsamında Çin'deki bağımsız veya "çaydanlık" tipi bir rafineriye de yaptırım uygulamıştı. ABD yönetimi ayrıca finans kuruluşlarını, İran petrolünü işleyen Çin rafinerileriyle işlem yapmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.

İngiliz basınında yer alan bir haberde ise İran'ın petrol satışlarına yönelik yaptırımları aşmak ve Çin'den milyarlarca dolarlık mal satın almak amacıyla takas benzeri bir düzenleme kullandığı öne sürüldü.

ÇİN, İRAN PETROLÜNÜN EN BÜYÜK ALICILARINDAN

Çin'in İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olduğu belirtiliyor. 2025 yılında İran'ın sevk ettiği petrolün yüzde 80'inden fazlasının Çin tarafından satın alındığı, bunun günlük ortalama 1,4 milyon varile karşılık geldiği bildiriliyor.

ABD'nin son davası, İran'ın petrol gelirlerinin yaptırımları aşmak amacıyla kripto para sistemi üzerinden aklandığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.