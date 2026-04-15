ABD, Pasifik'te bir tekneye saldırdı: 4 kişi yaşamını yitirdi

ABD, Pasifikte bir tekneye saldırdı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 09:01

Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı öne sürülen gemileri hedef almayı sürdüren ABD ordusu, bir tekneye daha saldırı düzenledi. Teknede bulunan 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırıda 4 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyonda hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" açıklamasını yaptı.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün Doğu Pasifik’te "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye yönelik saldırı emrini SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın verdiği vurgulanan açıklamada, "Saldırıda 4 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyonda hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

SOUTHCOM, son olarak dün Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" demişti.

