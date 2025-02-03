ABD Panama Kanalı'nı istiyor! Trump'tan çok sert çıkış: Ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Ortak Üssü'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şu anda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Panama'da bulunduğunu belirten Trump, Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

"YA GERİ ALACAĞIZ YA DA ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEY OLACAK"

Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e değil, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Her ne kadar Trump'ın "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor" iddiasının somut bir temeli olmasa da Çin'in, Panama'da büyük çaplı yatırımları olduğu ve ülkenin, Tayvan ile diplomatik ilişkileri kestiği biliniyor.

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Trump'ın sert çıkışına Panama'dan cevap gecikmedi. Ulusal basında yer alan habere göre Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, başkent Panama City'de bir araya geldiği Rubio'ya, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını belirtti.

"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanan Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletti.

Rubio ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Mulino, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador'dan gelen göçmenlerin dönüş işlemlerinin Darien eyaletine bağlı Meteti kasabasında çözülmesi için ABD'ye teklif sunduğunu açıkladı.



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Masrafların tamamen ABD tarafından karşılanması gerektiğini vurgulayan Mulino, "Sanırım böyle olacak. Panama'yı bir geçiş noktası olarak kullanacağız ve oradan transferler gerçekleştirilecek. Dürüst olmak gerekirse bu bizim için gayet uygun bir çözüm. ABD tüm masrafları karşılayarak süreci sorunsuz şekilde yönetebilir. Panama bu işe 1 dolar bile yatırmayacak." ifadelerini kullandı.



Mulino ile Rubio'nun görüşmesinde, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve Panama Kanalı'na yönelik ABD'nin taleplerinin ele alındığı bildirildi.

Göçmen krizine dair bir öneride bulunan Mulino, ABD'nin Panama'yı, farklı ülkelerden gelen düzensiz göçmenleri sınır dışı etme sürecinde bir merkez olarak kullanmasını öngören göçmenlik anlaşmasının uzatılmasını teklif etti.

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Panama makamlarına göre, 2024 yılında yaklaşık 300 bin düzensiz göçmen Darien Boşluğu'nu kullanarak ABD'ye ulaştı.