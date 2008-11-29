ABD, Pakistan'da yine füzeyla vurdu

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Pakistan'da, ABD'ye ait insansız uçaktan düzenlendiği sanılan füze saldırısında 2 kişi öldü.
Güvenlik kaynakları, Kuzey Veziristan'da bir evi hedef alan füze saldırısında iki kişinin öldüğünü kaydetti. Taliban militanlarının da Miranşah'ın 2 kilometre kuzeyindeki Kaşma köyünde düzenlenen saldırıyı doğruladıkları belirtildi.
Afganistan'daki Amerikan güçlerinin, Pakistan'ın kuzeybatısında insansız uçaklarla 26 füze saldırısı düzenlediği biliniyor. Pakistan hükümeti, ülkede füze saldırıları düzenleyen Amerikan yönetimini resmen protesto etmişti.