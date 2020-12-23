ABD paketinde Türkiye karşıtı iki madde

Söz konusu maddelerde, bütçede tahsis edilen fonlardan hiçbirinin Türkiye’ye F-35 savaş uçakları veya F-35 silah sistemleri teslimatı ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’na savunma malzemeleri veya savunma hizmetlerinin satışını kolaylaştırmada kullanılamayacağı belirtiliyor.

ABD yönetimi, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından dolayı Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı.

Amerikan Kongresi, 16 Mayıs 2017’de Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşanan arbede gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı korumalarına savunma ile ilgili mal ve hizmet satışına yasak getirmişti. ABD geçen hafta da Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım açıklamıştı.