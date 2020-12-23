ABD paketinde Türkiye karşıtı iki madde
ABD Senatosu, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1.4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onaylarken, tasarıda Türkiye ile ilgili iki madde de yer aldı.
Söz konusu maddelerde, bütçede tahsis edilen fonlardan hiçbirinin Türkiye’ye F-35 savaş uçakları veya F-35 silah sistemleri teslimatı ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’na savunma malzemeleri veya savunma hizmetlerinin satışını kolaylaştırmada kullanılamayacağı belirtiliyor.
ABD yönetimi, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından dolayı Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı.
Amerikan Kongresi, 16 Mayıs 2017’de Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşanan arbede gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı korumalarına savunma ile ilgili mal ve hizmet satışına yasak getirmişti. ABD geçen hafta da Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım açıklamıştı.
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