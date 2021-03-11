ABD, Osmanlı’ya karşı Yunan isyanını kutladı

Klibin başlangıcında “Yunanların 1821’de bağımsızlık savaşı başladığında, Yunan dostu Amerikalılar, ABD’nin demokrasisini pekiştirmesi için Yunanlara yardım etmesi gerektiğini söylüyorlardı. ABD’nin ilk dışişleri bakanı ve üçüncü başkanı Thomas Jefferson, Yunanistan’ın bağımsızlığının düşünce mimarı Adamandios Korais ile mektuplaşarak, ABD’nin Yunan savaşçılara desteğini sunuyordu” diyen Pyatt, şöyle devam etti: “Yunan dostu Amerikalılar, Yunan özgürlük savaşçılarının safında savaşmak için evlerini bırakıp gittiler. Yunanlara insani yardım gönderilmesi amacıyla para toplanması için ABD’de yardım kampanyaları yapıldı.

Bu, ABD’nin tarihindeki ilk dış yardımıydı.” Pyatt, ABD ile Yunanistan’ın 1 ve 2’nci Dünya savaşlarında aynı safta yer aldıklarını da belirterek, iki ülkenin soğuk savaş döneminde ve günümüze kadar, barış ve refahın tesisi için işbirliği yaptıklarını da kaydetti.