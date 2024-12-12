ABD orman yangını: Yıldızların evleri tehlikede

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ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde 9 Aralık Pazartesi günü başlayan yangın sürüyor. Yaklaşık 2 bin itfaiyecinin müdahale ettiği "Franklin Fire" yangınında şu ana kadar 4 bin 37 dönümlük alan küle dönerken, 9 bina kullanılamaz hale geldi. Alevler nedeniyle 6 bin 300 kişi evlerini boşaltırken, okul ve iş yerleri kapandı.

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'ndan (CAL FIRE) Dusty Martin, Los Angeles'ın kuzeybatısındaki sarp ve engebeli arazinin itfaiyecilerin yangının büyük bölümüne müdahale etmesini engellediğini ve yangının kontrol altına alınmasının birkaç gün süreceğini ifade etti.

Los Angeles County Şerif Departmanı'ndan Jennifer Seetoo ise yangından yaklaşık 22 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

ÜNLÜLERİN EVLERİ TEHLİKEDE

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Los Angeles'ın yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında, Pasifik Okyanusu'nun üzerindeki tepelerde yer alan Malibu, birçok ünlüye ev sahipliği yapıyor. Tahliye edilenler arasında yarın 99 yaşına girecek olan ve güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıklayan aktör Dick Van Dyke da yer aldı.

Müzisyen Cher, Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z gibi ünlülerin evleri de tahliye bölgesinde bulunuyor.