ABD ordusunun kiraladığı uçak düştü: 4 ölü

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ABD ordusu tarafından kiralanan küçük uçağın, Filipinler'in güneyinde düştüğü ve dört kişinin uçağın düşmesi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

AFP'de yer alan habere göre, Filipin ordusu yaptığı açıklamada, Mindanao adasındaki kazayla ilgili olarak konunun gizli olması ve soruşturmanın devam etmesi nedeniyle bilgi veremeyeceğini söyledi.

Polis sözcüsü, savunma şirketi Metrea'ya kayıtlı olduğu belirtilen sabit kanatlı uçağın düşme nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

Şu ana kadar bilinen dört kurbandan hiçbirinin kimliğinin tespit edilemediğini belirten sözcü, delillerin karartılmasını önlemek için bölgeye polis ve askerlerin konuşlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Uçağın ikiye bölündüğünü belirten bir kurtarma görevlisi, uçağın yakınında dört ceset bulduklarını ifade etti.