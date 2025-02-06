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ABD ordusunun kiraladığı uçak düştü: 4 ölü

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#ABD Ordusu#Uçak Kazası#Filipinler
ABD ordusunun kiraladığı uçak düştü: 4 ölü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:08

Filipinler'de, ABD ordusu tarafından kiralanan küçük uçağın düştüğü bildirildi. Uçağın düşmesi sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Filipinler polisi, kazaya ilişkin ayrıntı vermezken uçağın düşme nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

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ABD ordusu tarafından kiralanan küçük uçağın, Filipinler'in güneyinde düştüğü ve dört kişinin uçağın düşmesi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

AFP'de yer alan habere göre, Filipin ordusu yaptığı açıklamada, Mindanao adasındaki kazayla ilgili olarak konunun gizli olması ve soruşturmanın devam etmesi nedeniyle bilgi veremeyeceğini söyledi.

Polis sözcüsü, savunma şirketi Metrea'ya kayıtlı olduğu belirtilen sabit kanatlı uçağın düşme nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

Şu ana kadar bilinen dört kurbandan hiçbirinin kimliğinin tespit edilemediğini belirten sözcü, delillerin karartılmasını önlemek için bölgeye polis ve askerlerin konuşlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Uçağın ikiye bölündüğünü belirten bir kurtarma görevlisi, uçağın yakınında dört ceset bulduklarını ifade etti.

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#ABD Ordusu#Uçak Kazası#Filipinler

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