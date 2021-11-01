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ABD ordusundan lazer silahı adımı!

#ABD#Dünya#Teknoloji
ABD ordusundan lazer silahı adımı

ABD ordusu için bugüne kadarki en gelişmiş lazer silahı üretiliyor. Askeri uzmanlar bu silahın balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra drone'lara, uçaklara ve helikopterlere karşı kullanılabileceğini belirtiyor.

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ABD ordusu bugüne kadar geliştirdiği en güçlü lazer silahına kavuşmak için geri sayıma geçti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 300 kilovatlık lazer silahı önümüzdeki yıl görücüye çıkarılacak.

General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) ve Boeing tarafından geliştirilen silah hakkında konuşan GA-EMS başkanı Scott Forney şu ifadeleri kullandı;

'Yüksek güçlü, kompakt lazer silahı bugüne kadar sahada kullanılan her şeyden daha fazla ölümcül güce sahip olacak.'

2014'TE ENVANTERE GİRDİ

ABD Donanması, LaWS olarak bilinen ilk yüksek enerjili lazer silahını 2014 yılında USS Ponce'a konuşlandırmıştı. Söz konusu silah 30 kilovatlık enerjiye sahipti.

Çoğu askeri lazer, 30 ila 100 kilovat aralığında olma eğilimindedir ve bu, küçük drone'ları vurmak için kullanılır.

İngiltere merkezli güvenlik düşünce kuruluşu Royal United Services Institute'den Justin Bronk, söz konusu lazerin daha büyük hedefleri vurmak için kullanılabileceğini ve aynı anda hızlı bir şekilde art arda birden fazla hedefi vurabileceğinin altını çizdi.

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Bronk, 'Bu silah balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra drone'lara, uçaklara ve helikopterlere karşı savunma yapmasına izin verebilir' ifadelerini kullandı.

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