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ABD ordusundan Karayipler'de tekne saldırısı: 4 kişi yaşamını yitirdi

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#ABD Ordusu#Karayipler#SOUTHCOM
ABD ordusundan Karayiplerde tekne saldırısı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 11:05

Karayipler'de operasyonlarını sürdüren ABD ordusu bir tekneyi vurdu. Hedef alınan teknede 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'deki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir yüksek hızlı tekneyi vurduğu belirtildi.

ABD ordusundan Karayiplerde tekne saldırısı: 4 kişi yaşamını yitirdi

'YARGISIZ İNFAZ' TARTIŞMASI

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına neden oluyor.

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Doğrulanmış istihbarat bilgilerinin, söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonucunda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

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#ABD Ordusu#Karayipler#SOUTHCOM

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