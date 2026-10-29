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ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

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#ABD-İran Gerginliği#Hürmüz Boğazı Güvenliği#Deniz Mayınları Temizliği
ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 05:59

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerin deniz mayınlarına çarptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Boğazdaki uluslararası anlamda kabul görmüş ana geçiş güzergahları ABD güçleri tarafından deniz mayınlarından temizlenmiştir" denildi.

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ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, ABD ordusundan Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran basınında yer alan Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin deniz mayınlarına çarptığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Boğazdaki uluslararası anlamda kabul görmüş ana geçiş güzergahları ABD güçleri tarafından deniz mayınlarından temizlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin güvenli bir şekilde devam ettiği öne sürülen açıklamada, "Binlerce ticari gemi söz konusu güzergahları güvenle kullanmıştır ve bugün de kullanmaya devam etmektedir" denildi.

 

 

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#ABD-İran Gerginliği#Hürmüz Boğazı Güvenliği#Deniz Mayınları Temizliği

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