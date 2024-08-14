ABD ordusunda skandal! Tüm askeri bilgileri Çin'e sattı... Lüks otomobil almak için yapmış...

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FBI ve ABD Ordusu Karşı İstihbarat Komutanlığı'nın (ACIC) yürüttüğü soruşturmaya göre, üst düzey gizli bilgilere erişim izni bulunan ABD Ordusu'nda görevli Çavuş Korbein Schultz, Hong Kong'da yaşadığına inandığı bir kişi için ABD Ordusu'na ait gizli verileri topladı. İddianamede Schultz, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) dahil olmak üzere ABD'nin roket, füze ve topçu silah sistemleri, insansız hava araçlarına karşı taktikleri, askeri uyduları ve Çin gibi büyük ülkelerdeki askeri tatbikat ve operasyonlara ilişkin çalışmaları içeren belgeleri Hong Kong'da yaşayan kişiye sızdırmakla itham edildi. HIMARS sistemi ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiği silahlar arasında bulunuyor.



Çavuş Schultz ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki savaşından öğrendiklerine dayanarak ABD savaş uçakları hakkında bilgiler, askeri taktikler ve ABD ordusunun Tayvan'a yönelik savunma stratejisi hakkında da veri topladı. Soruşturmada Çavuş Schultz'un verdiği bilgiler karşısında 42 bin dolar aldığı ifade edildi.



SUÇLAMALARI KABUL ETTİ



Çavuş Schultz, Salı günü kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti. Bu suçlamalar arasında ulusal savunma bilgilerini elde etme, ifşa etme ve kamu görevlisine rüşvet verme suçlamaları da yer alıyordu. FBI ve ACIC olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana olayla ilgili tutuklamalar devam ediyor.



ACIC'den yapılan açıklamada "Çavuş Korbein Schultz bugün, ulusal savunma bilgilerini elde etme ve ifşa etme, lisanssız olarak savunma malzemelerine ilişkin teknik verileri ihraç etme, lisanssız olarak savunma malzemelerini ihraç etme ve kamu görevlisine rüşvet verme suçlamasıyla tutuklandı." denildi.

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