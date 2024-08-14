ABD ordusunda skandal! Tüm askeri bilgileri Çin'e sattı... Lüks otomobil almak için yapmış...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 12:10
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ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), ABD Ordusu'nda görevli olan Çavuş Korbein Schultz'un askeri sırları Çin'e sattığını itiraf ettiğini açıkladı. Çavuş Korbein Schultz, FBI ve ABD Ordusu Karşı İstihbarat Komutanlığı'nın (ACIC) bir soruşturmanın ardından Mart ayında tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmada düzinelerce hassas güvenlik kaydı karşılığında Schultz'a 42.000 dolar ödendiği iddia edilmişti. Sızdırılan bilgiler arasında HIMARS gibi ABD ordusuna ait silahların ve savaş uçaklarının bilgileri, ABD'nin askeri taktikleri ve olası bir Çin-Tayvan savaşında ABD Ordusu'nun Tayvan'ı savunma stratejisi de yer aldı.
FBI ve ABD Ordusu Karşı İstihbarat Komutanlığı'nın (ACIC) yürüttüğü soruşturmaya göre, üst düzey gizli bilgilere erişim izni bulunan ABD Ordusu'nda görevli Çavuş Korbein Schultz, Hong Kong'da yaşadığına inandığı bir kişi için ABD Ordusu'na ait gizli verileri topladı. İddianamede Schultz, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) dahil olmak üzere ABD'nin roket, füze ve topçu silah sistemleri, insansız hava araçlarına karşı taktikleri, askeri uyduları ve Çin gibi büyük ülkelerdeki askeri tatbikat ve operasyonlara ilişkin çalışmaları içeren belgeleri Hong Kong'da yaşayan kişiye sızdırmakla itham edildi. HIMARS sistemi ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiği silahlar arasında bulunuyor. ABD'li savcılar Korbein Schultz'un tutuklandığını böyle duyurmuşlardı
Çavuş Schultz ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki savaşından öğrendiklerine dayanarak ABD savaş uçakları hakkında bilgiler, askeri taktikler ve ABD ordusunun Tayvan'a yönelik savunma stratejisi hakkında da veri topladı. Soruşturmada Çavuş Schultz'un verdiği bilgiler karşısında 42 bin dolar aldığı ifade edildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Çavuş Schultz, Salı günü kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti. Bu suçlamalar arasında ulusal savunma bilgilerini elde etme, ifşa etme ve kamu görevlisine rüşvet verme suçlamaları da yer alıyordu. FBI ve ACIC olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana olayla ilgili tutuklamalar devam ediyor.
ACIC'den yapılan açıklamada "Çavuş Korbein Schultz bugün, ulusal savunma bilgilerini elde etme ve ifşa etme, lisanssız olarak savunma malzemelerine ilişkin teknik verileri ihraç etme, lisanssız olarak savunma malzemelerini ihraç etme ve kamu görevlisine rüşvet verme suçlamasıyla tutuklandı." denildi.
Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi'nden Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen, "Ulusal savunma bilgilerini ABD dışında yaşayan bir kişiye ileterek bu sanık askeriyemizin kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmak için ulusal güvenliğimizi acımasızca riske attı" dedi.MESAJLARIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
Çavuş Schultz'a yönelik iddianamede daha önce mahkeme belgelerinde 'Komplocu A' olarak anılan Hong Kong sakini olduğu iddia edilen kişiye gönderdiği mesajlar ayrıntılı olarak yer alıyor. Çavuş Schultz'un veri gönderdiği Hong Kong'lu ile mesajlaşmalarının ayrıntıları da ortaya çıktı. Bir konuşmada Schultz, 2016'da gösterime giren bir filmin kurgusal casus karakteri kastederek "Keşke Jason Bourne olabilseydim" diyor. Bir başka gönderide Hong Kong'lu kişinin kendisine daha fazla para vadetmesinin adından "Umarım! Diğer BMW'mi geri almam gerek!" cevabını veriyor. F-35'İN BİLGİLERİNİN ÇALINDIĞI İDDİASI Çin
'in daha önce ABD'nin 5. nesil savaş jeti F-35'in bilgilerini çaldığı iddia edilmişti. Çin'in yaptığı J-20 ve FC-31 5. nesil uçakları bu bilgilerle ürettiği öne sürülmüştü. Çin bu iddiayı kesin bir dille reddediyor.