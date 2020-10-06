MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD ordusunda koronavirüs alarmı! Komuta kademesi karantinaya girdi
GeriDünya ABD ordusunda koronavirüs alarmı! Komuta kademesi karantinaya girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 20:36 | Son Güncelleme:

ABD ordusunda koronavirüs alarmı! Komuta kademesi karantinaya girdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD ordusunda koronavirüs alarmı! Komuta kademesi karantinaya girdi
Abone Olgoogle-news

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birkaç kuvvet komutanının ordunun üst kademesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Kovid-19 salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı. Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.  Milley'in hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

BEYAZ SARAY'DAKİ ASKERLERDE DE KORONAVİRÜS ÇIKTI

Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle