ABD ordusunda deprem… Binlerce asker kovulmak üzere!

ABD’de ülke genelinde 40 bin kadar Ulusal Muhafız Ordusu askeri zorunlu Covid-19 aşılarını henüz yaptırmadı. Bu sayı Muhafız Ordusu’nun yaklaşık % 13'ünü oluşturuyor.

Bu askerlerin aşı olmak için önlerinde çok az bir süre kaldı ve hepsinin aynı andan işten çıkarılması ülke çapında büyük bir krize dönüşebilir.

Muhafız askerlerinin aşıyı almak için önümüzdeki perşembe gününe kadar süreleri var. Ve Associated Press tarafından elde edilen verilere göre, altı eyaletteki Muhafız askerlerinin %20 ila %30'u aşılanmamış ve diğer 43 eyalette %10'dan fazlasının hala aşıya ihtiyacı var.

ORANLAR ÇOK YÜKSEK

Muhafız liderleri, devletlerin askerleri zaman sınırına kadar aşı yaptırmaya teşvik etmek için ellerinden geleni yaptığını söylüyor. Ve neredeyse tamamı dini nedenlerle muafiyet arayan yaklaşık 7 bin kişiyle karşı karşıyalar.

Ordu Ulusal Muhafızları direktörü Korgeneral Jon Jensen, Associated Press’e verdiği röportajda “Her askere aşı olmaları ve askeri kariyerlerine devam etmeleri için her fırsatı vereceğiz. Muafiyet bekleyen her askeri de süreçleri boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz. Ayrılık evrakları imzalanıp tamamlanana kadar kimseden vazgeçmiyoruz. Hala zaman var." dedi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen yıl tüm yetkililere, aktif görevli, Ulusal Muhafızlar ve Yedekler de dahil olmak üzere aşı yaptırmalarını emretti ve bunun kuvvetlerin sağlığını ve hazırlığını korumak için kritik olduğunu söyledi. Askerlik hizmetlerinin güçleri için değişen süreleri vardı ve Ulusal Muhafız Ordusu'na atış yapmak için en uzun süre verildi, bunun başlıca nedeni, çoğu uzak yerlerde olmak üzere ülke çapında geniş çapta dağılmış yaklaşık 330.000 askerden oluşan büyük bir kuvvet olmasıydı.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ORDU MUHAFIZLARINDA

Ordu Muhafızlarının aşı yüzdesi ABD ordusu arasında en düşük oranda kaldı.

Tüm aktif görevdeki Ordu, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri %97 veya daha fazla oranda aşılanırken Hava Muhafızları yaklaşık %94 oranında aşılandı.

Ordu, dün yaptığı açıklamada Ordu Yedek kuvvetlerinin %90'ının kısmen veya tamamen aşılandığını bildirdi.

Pentagon, 30 Haziran'dan sonra Muhafız üyelerine, aylık tatbikat hafta sonları ve iki haftalık yıllık eğitim süreleri de dahil olmak üzere federal statüde etkinleştirildiklerinde federal hükümet tarafından ödeme yapılmayacağını söyledi.

Federal statüde seferber edilen ve güney sınırına veya çeşitli eyaletlerde Covid-19 görevlerine atanan muhafız birliklerinin de aşılanması gerekecek ya da hizmete katılmalarına veya ücret almalarına izin verilmeyecek.

Bununla birlikte, durumu daha karmaşık hale getirmemek için, eyaletteki gerekliliklere bağlı olarak, devlet etkinleştirme görevindeki Muhafız askerlerinin aşılanması gerekmeyebilir.

Devlet görev statüsünde kaldıkları sürece devlet tarafından ödenebilir ve devlet görevlerinde kullanılabilirler. VALİLERİN İTİRAZI FAYDA ETMEDİ

En az yedi vali, Austin'den Ulusal Muhafız üyeleri için aşı görevini yeniden gözden geçirmesini veya uygulamamasını resmen istedi ve bazıları dava açtı veya imza attı. Austin, valilere yazdığı mektuplarda bu talebi reddetti ve koronavirüsün "askerlerimizi geçici veya kalıcı olarak savaşın dışında tuttuğunu ve görev gereksinimlerini karşılama yeteneğimizi tehlikeye attığını" söyledi.

Bakan, Muhafız birliklerinin ya aşıyı alması ya da Muhafız statüsünü kaybetmesi gerektiğini söyledi.

Jensen ve Müşterek Cerrah Genel Muhafız Ofisi müdürü Tümgeneral Jill Faris, kesin olarak ret cevabı vermeyen ve herhangi bir başvuruda bulunmamış yaklaşık 20 bin asker de dahil olmak üzere ilerleme güncellemeleri almak için eyalet genel yardımcılarıyla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Bunlardan bazılarının sadece kendi kendini raporlamada bir gecikme olabileceğini, diğerleri ise hala kararsız olabileceğini söylediler.

Jensen, "Tanımlanmamış olanların bir kısmı, 30 Haziran'a kadar vaktim var ve bu yüzden 30 Haziran'a kadar sürem olacağını söyleyen askerlerimizdir" dedi.