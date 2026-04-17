ABD ordusunda alarm! Pentagon sessiz: Savaş gemilerinde kriz başladı

ABD’nin İran savaşı nedeniyle Orta Doğu’ya gönderdiği savaş gemilerinde gıda ve lojistik sıkıntı yaşandığı iddiası gündem yarattı. USA Today’in haberine göre asker aileleri, gemilerde görev yapan personelin yetersiz yemek, azalan erzak ve durdurulan posta hizmetleri nedeniyle zor günler geçirdiğini öne sürdü.

YEMEK TEPSİLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Haberde USS Tripoli savaş gemisinde görev yapan bir deniz piyadesinin ailesine gönderdiği yemek fotoğrafına yer verildi. Görselde, büyük bölümü boş kalan tepside küçük bir porsiyon kıyılmış et ve tek bir tortilla bulunduğu aktarıldı.

Pictures published by USA Today show meals served recently to Sailors onboard the Nimitz-class aircraft carrier, USS Abraham Lincoln (CVN-72), as well as Marines serving on the USS Tripoli (LHA-7), an America-class amphibious assault ship, both of which are currently deployed to… pic.twitter.com/gZY2vvn9wq — OSINTdefender (@sentdefender) April 16, 2026

USS Abraham Lincoln gemisinden paylaşılan başka bir fotoğrafta ise haşlanmış havuç, kuru köfte ve işlenmiş et parçası yer aldı.

“TAZE GIDA KALMADI” İDDİASI

USS Tripoli’de görev yapan askerin babası Dan F., kızının kendisine gönderdiği mesajlarda gemide taze gıda kalmadığını ve mevcut erzakların paylaştırıldığını söylediğini anlattı.

Dan F., gemideki kahve makinesinin de bozulduğunu belirterek, “Dayanışma için ben de kahve içmeyi bıraktım” dedi.

Bir başka askerin ailesine gönderdiği mesajda ise şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

“Birine fazla gelirse diğerleriyle paylaşıyor. Erzaklar ciddi şekilde azalıyor. Moralimiz de düşüyor.”

YARDIM PAKETLERİ YOLDA KALDI

Asker ailelerinin yiyecek, hijyen malzemesi ve temel ihtiyaç ürünleri gönderme girişimlerinin de sekteye uğradığı belirtildi.

ABD Posta Servisi’nin, Orta Doğu’daki 27 askeri posta koduna gönderileri nisan ayı başında durdurduğu kaydedildi. Gerekçe olarak ise “hava sahalarının kapalı olması ve çatışmaların yarattığı lojistik sorunlar” gösterildi.

Yetkililer, yolda olan paketlerin güvenli tesislerde tutulduğunu ve göndericilere iade edilmediğini bildirdi.

2 BİN DOLARLIK PAKETLER ULAŞMADI

Teksas’ta yaşayan bir anne, oğluna gönderdiği yaklaşık 2 bin dolar değerindeki yardım paketlerinin hiçbirinin yerine ulaşmadığını söyledi.

Massachusetts ve Maryland gibi eyaletlerde de birçok ailenin yardım kolileri hazırladığı ancak gönderim yapamadığı ifade edildi.

PENTAGON SESSİZ KALDI

Haberde, Pentagon’un gemilerde yiyecek sıkıntısı yaşandığı iddialarına doğrudan yanıt vermediği belirtildi.

ABD ordu sözcülerinden Travis Shaw ise posta hizmetlerinin ne zaman normale döneceğine ilişkin kesin tarih veremeyeceklerini söyledi.

GEMİLER AYLARDIR DENİZDE

Japonya’dan ayrılarak Orta Doğu’ya gelen USS Tripoli’nin bir aydan uzun süredir görevde olduğu belirtildi. Gemide yaklaşık 3 bin 500 asker bulunduğu kaydedildi.

USS Gerald Ford uçak gemisinin ise 295 günle Soğuk Savaş’tan bu yana en uzun görev süresi rekorunu kırdığı ifade edildi. Geminin bakım ve teknik sorunlar nedeniyle Akdeniz’de onarıma alındığı aktarıldı.

AİLELERDEN TEPKİ

ABD kamuoyunda gündem olan haber sonrası asker yakınları, dünyanın en büyük ordularından birinin personeline yeterli gıda ve destek sağlayamamasını eleştirdi.

İddialar, İran geriliminin yalnızca sahada değil, ABD ordusunun lojistik zincirinde de baskı yarattığı yorumlarına neden oldu.