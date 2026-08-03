ABD ordusunda ağır bilanço: Rapor ortaya çıktı

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Amerikan internet sitesi The War Horse, İran'la savaşın başlangıcından bu yana ABD askeri personelinde meydana gelen yaralanmalara ilişkin verileri yayımladı. Raporda, İran saldırılarının Amerikan askerleri arasında çok sayıda kafa travmasına yol açtığı belirtildi.

YÜZLERCE ABD ASKERİ YARALANDI

The War Horse'un elde ettiği verilere göre, savaşın başlangıcından nisan ayının başına kadar en az 170 Amerikan askeri kafa travması geçirdi.

Yaralanmaların 64'ünün Deniz Kuvvetleri'nde, 51'inin Hava Kuvvetleri'nde ve 19'unun ABD Deniz Piyadeleri'nde meydana geldiği aktarıldı.

Raporda, yaklaşık 400 askeri kaybın 270'ten fazlasının Kara Kuvvetleri personelinden oluştuğu, bunların yaklaşık üçte birinin ise yedek askerlerden meydana geldiği ifade edildi.

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ORDUDA EN FAZLA KAYIP ERLERDE YAŞANDI

The War Horse'un haberine göre, Kara Kuvvetleri'ndeki kayıpların büyük bölümünü erler oluşturdu. Yaralanan askerler arasında 57 çavuş ve 53 uzman er bulunurken, 20 yüzbaşı ile 13 yarbay veya albay rütbesindeki toplam 64 subayın da yaralandığı belirtildi.

KUVEYT'TEKİ İHA SALDIRISI SAVAŞIN EN ÖLÜMCÜL SALDIRISI OLDU

Haberde, 1 Mart'ta Kuveyt'in Port Şuayba bölgesindeki bir ABD operasyon merkezine düzenlenen İHA saldırısının savaşın en ölümcül saldırısı olduğu belirtildi.

İran'a ait bir insansız hava aracının binaya isabet etmesi sonucu 6 Amerikan askeri hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan bir ABD Ordusu albayı, yaşananları şöyle anlattı:

"Binanın içindeki herkes şiddetli bir patlamanın etkisine maruz kaldı."

İsmini açıklamayan albay, birliğindeki askerlerin misilleme riskiyle karşı karşıya kalmaması için kimliğinin gizli tutulmasını istedi.

İKİ GENERAL DE KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Verilere göre, saldırı günü daha sonra Tuğgeneral Clint Barnes ve Tümgeneral Brad Hinson olarak açıklanan iki general de kafa travması yaşadı.

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Modern savaşlarda üst düzey generallerin yaralanmasının nadir olduğu belirtilirken, iki komutanın saldırı öncesinde istihbarat uyarılarını dikkate almamak ve birliklerini koruyamamakla eleştirildiği aktarıldı.

Saldırıyı değerlendiren albay, "Taktik seviyedeki tüm kuralları çiğnedik" ifadelerini kullandı.

ABC: ABD ORDUSUNDA 653 YARALI VAR

Amerikan televizyon kanalı ABC ise İran savaşı sırasında ABD ordusunda toplam 653 yaralı bulunduğunu, bunların 64'ünün üst düzey subay olduğunu bildirmişti.

The War Horse'un raporu, İran saldırılarının ABD askeri personeli üzerindeki etkisini ve özellikle kafa travmalarının savaşın önemli sonuçlarından biri haline geldiğini ortaya koydu.