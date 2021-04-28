ABD ordusuna 'video oyunları' aratmayan gözlük!

Silahlanmaya ayırdığı rekor bütçe ile liderliği kimseye kaptırmayan ABD'nin yeni silahı görücüye çıktı.

ADB ordusunda görev alan askerler için geliştirilen gece görüş gözlüğüne ait görüntüler ilk defa yayınlandı.

Gözlük askerlerin karanlıkta görmelerini sağlamanın dışında harita ve telsiz bilgilerine de ulaşma imkanı sunuyor.

'ENVG-B' adı verilen gelişmiş gece görüş gözlüğünün ABD ordusu için L3Harris Technologies şirketi tarafından geliştirildiği açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'ENVG-B, bir askerin sıfır ve düşük ışık koşullarında görmesini ve manevra yapmasını sağlayan ABD Ordusu için şimdiye kadar geliştirilen en gelişmiş gece görüş gözlüğüdür.'

Popüler video oyunu Halo'ya benzetilen gözlük kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Zira ENVG-B'de görülen görüntüler, Halo 3'ün Görsel Zeka Sistemi Keşif (VISR) özelliğine bir hayli benziyor.

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