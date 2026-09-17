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ABD ordusuna ait F-16 savaş uçağı düştü

Güncelleme Tarihi:

#ABD F-16 Kazası#Michigan Uçak Düşüşü#Askeri Uçak Kazaları
ABD ordusuna ait F-16 savaş uçağı düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 22:28

ABD’nin Michigan eyaletinde ABD ordusuna ait bir F-16 tipi savaş uçağının düştüğü, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu bildirildi.

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ABD’nin Michigan eyaletinde, ABD ordusuna ait bir F-16 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi. Yerel basında yer alan haberlerde eyaletin kuzeyindeki Blair kasabası ile Grand Traverse County bölgesi yakınlarında meydana gelen kazanın nedenine ilişkin henüz bir ayrıntı verilmezken, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu öne sürüldü. Görgü tanıkları, pilotun bilincinin yerinde olduğunu iddia etti.

ABD ordusuna ait F-16 savaş uçağı düştü

Olay yerine güvenlik ekipleri sevk edilirken, bölgedeki yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Sürücüler ve bölge halkına olay yerinden uzak durulması çağrısı yapılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerinden yükselen siyah dumanlar görüldü.

 

 

 

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#ABD F-16 Kazası#Michigan Uçak Düşüşü#Askeri Uçak Kazaları

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