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ABD ordusu Suriye'de üst düzey DEAŞ'lı ismin öldürüldüğünü açıkladı

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#Suriye#DEAŞ#ABD
ABD ordusu Suriyede üst düzey DEAŞlı ismin öldürüldüğünü açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 11:48

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir isminin öldürüldüğünü duyurdu.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 16 Haziran'da Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Usame Cemal Muhammed İbrahim el-Cenabi'nin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Ölümü, terör örgütünün saldırılarına kaynak sağlama ve terör saldırıları gerçekleştirme yeteneğini sekteye uğratacak" ifadeleri kullanıldı. Hava saldırısında herhangi bir sivilin zarar görmediği vurgulandı.

ABD askerlerinin bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte DEAŞ'ın operasyonel gücünü zayıflatmak için operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.

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#Suriye#DEAŞ#ABD

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