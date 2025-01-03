ABD ordusu şaşkın: Savaş kahramanlığından intihar bombacılığına

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ABD'nin Las Vegas kentindeki Trump International Hotel'inin önünde, Tesla markasına ait elektrikli kamyonet Cybertruck bomba gibi patladı. ABD, peş peşe saldırılar ile sarsılırken kamyonetteki saldırganın kimliğinin 37 yaşındaki Matthew Alan Livelsberger olduğu açıklandı.

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, Livelsberger'in kamyonetin patlamasından önce kafasına ateş ederek kendini öldürdüğünü açıkladı.

McMahill, ayaklarının dibinde yeni aldığı tabancayı, pasaportu, askeri kimliğini, kredi kartlarını, telefonunu ve akıllı saatini bulduklarını ifade etti.

McMahill, Temmuz ayında yeniden çocuğuyla çekildiği fotoğrafını Facebook'ta paylaşan Livelsberger cesedinin "tanınmayacak derecede yanmış" olduğunu söyledi.

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ABD Ordusu Özel Kuvvetleri'nin eski istihbarat operasyonu idare uzmanı olduğu belirtilen Livelsberger, çocuğu henüz 6 aylıkken 2 kişinin katili Cybertruck'ı patlayan adam olarak adlandırıldı.

TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

"Meydana gelen bombalı saldırıyı bir intihar olarak nitelendirmek konusunda rahatım” diyen McMahill, müfettişlerin patlamayla ilgili herhangi bir ek tehdit olduğunu düşünmediklerini ancak Livelsberger'in herhangi bir terör şebekesiyle bağlantısı olup olmadığının hala araştırıldığını belirtti.

Yeşil Bereli ve Bronz Yıldız madalyalı özel kuvvetler başçavuşu olduğu ortaya çıkan Livelsberger'in, parlak bir sicile sahip örnek bir asker olmaktan nasıl intihar bombacısı olduğu merak konusu oldu.

Livelsberger'in kişisel sorunları olup olmadığını araştıran ABD ordusu yetkilileri, sıkıntı belirtisi dahi göstermeyen en iyi öğrencilerden birinin olayın faili olmasından dolayı şaşkınlık duyduklarını aktardı.

Patlama meydana geldiğinde tatil izninde olduğu ifade edilen Livelsberger'in, 4 Ocak'ta Almanya'daki üssüne geri döneceğinin altı çizildi.

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Las Vegas ile arasındaki mesafenin araçla 1 günden fazla sürdüğü Colorado Springs kenti ile bağlantısı olduğu belirtilen Liversberger, 28 aralıkta Cybertruck kiraladı ve 30 Aralık'ta yasal olarak 2 adet tabanca satın aldı.

Tesla şarj istasyonları aracılığıyla hareketlerini takip eden yetkililer, Livelsberger'in yakıt bidonları ve büyük hava fişek atıcıları yüklü kamyoneti ile patlamadan önce yaklaşık 17 saniye park halinde kaldığını söyledi.

NEW ORLEANS SALDIRISININ ARDINDAN YAŞANMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 20 yıllık askerlik kariyeri bulunan Livelsberger ile New Orleans'taki saldırının faili Shamsud-Din Jabbar (Şemseddin Cabbar) arasındaki bağlantı araştırıldı.

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Jabbar'ın, 14 kişiyi öldüren ve içerisinde DEAŞ bayrağı çıkan elektrikli kamyonetini Livelsberger ile aynı uygulama üzerinden kiraladığı ortaya çıktı.

Livelsberger'in saldırısının, Jabbar'ın saldırısının ardından gerçekleşmesi dikkat çekerken orduda bilişim teknolojileri ve insan kaynakları uzmanı olarak görev yapan Jabbar'ın daha önce Livelsberger'in de görev aldığı birlikte çalıştığı ortaya çıktı.

Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, “ikisi arasında belirgin bir bağ yok” açıklaması yaptı.

Ordu kayıtlarına göre Bronz Yıldız madalyası sahibi Livelsberger, 18 yaşında orduya katıldı. Avrupa'daki ABD operasyonlarına destek verdi ve çok sayıda prestijli askeri takdirname kazandı.

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İki savunma yetkilisine göre, 10. Özel Kuvvetler Grubu mensubu Livelsberger, Avrupa'nın yanı sıra Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Tacikistan'da da görev yaptı.

Annesi Debra, Afganistan'da görev yaptığı sırada oğlunun kendisine "Afgan çocuklar da Amerikalı çocuklar kadar maceracı ve oyuncu” dediğini aktardı.