ABD ordusu kartellere ‘savaş açacak’

Washington Post’a konuşan ABD’li yetkililere göre, seçenekler arasında donanma gemilerinden kartellere ve uyuşturucu altyapılarına füze atılması ve insansız hava araçlarıyla nokta operasyonlar gerçekleştirilmesi yer alıyor. Söz konusu planlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten kısa süre sonra 8 uyuşturucu kartelini “yabancı terör örgütü” ilan etmesiyle bağlantılı görülüyor. New York Times’a göre geçen cuma günü “gizlice” bir yönerge imzalayan Trump, Meksika üzerinde ve ABD ordusunun binlerce asker konuşlandırdığı güney sınırında, insansız hava araçlarıyla gözetleme uçuşlarını da arttırdı. ABD donanması ise Meksika yakınlarındaki kıyı sularında ek devriyeler gerçekleştirmek üzere savaş gemileri gönderdi. Öte yandan ABD askerinin Meksika topraklarına girmesi gündemde değil.